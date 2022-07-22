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В Забайкальском крае предотвратили заказное убийство

В Забайкальском крае предотвратили заказное убийство
Происшествия, 
Забайкалец оценил жизнь знакомой в 280 тысяч

В Чите предотвратили заказное убийство. Обвинение по статье «Приготовление к организации убийства по найму» предъявили 50-летнему жителю Сретенского района Забайкальского края.

По данным следствия, в мае 2022 года обвиняемый, испытывая личную неприязнь к 32-летней знакомой, решил убить её. Он обратился к своему приятелю с просьбой убить женщину за вознаграждение в 280 тысяч рублей. Мужчина на просьбу согласился.

Убийство удалось предотвратить благодаря полицейским и следователям. 19 июля 2022 года обвиняемый был задержан, в его доме провели обыск.

Сегодня суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Судья учла доводы следствия о том, что обвиняемый, оставаясь на свободе, может скрыться от следствия, либо оказать давление на других участников уголовного дела.

Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на сбор необходимых доказательств, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Забайкальскому краю.
заказное убийство

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