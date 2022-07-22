Более 200 человек сражались с огнём в лесах накануне
За прошедшие сутки, 21 июля, в Бурятии возникло семь новых лесных пожаров. Они действовали в Баргузинском, Заиграевском, Кижингинском, Курумканском и Хоринском районах. Также проводились работы по дотушиванию локализованного очага в Кабанском районе.
Все пожары возникли из-за сухой грозы, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
За с огнём сражались 225 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Было задействовано 47 единиц лесопожарной техники.
Общая площадь, пройденная огнём, составила 32,7 га.
Четыре лесных пожара в Заиграевском, Кабанском, Курумканском и Хоринском районах ликвидированы. Два пожара в Кижингинском и Баргузинском районах локализованы, продолжаются работы по дотушиванию.
На утро 22 июля продолжается тушение четырёх лесных пожаров в Баргузинском и Кижингинском районах, в том числе локализованных очагов.
В республике действует особый противопожарный режим. Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию 20-44-44.
В Бурятии тушат четыре лесных пожара
Происшествия, Фото:
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