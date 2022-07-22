Мужчина распускал руки при задержании и патрульном автомобиле
Житель Тункинского района Бурятии признан виновным в применении насилия в отношении представителей власти.
В апреле к мужчине, находящемуся на просёлочной дороге вблизи села Жемчуг, подошёл сотрудник полиции. В ходе опроса мужчина напал на полицейского, ударив его несколько раз.
Сельчанина задержали и повезли в отдел полиции в село Кырен. По дороге, прямо в служебном автомобиле, задержанный нанёс несколько ударов двум другим сотрудникам.
- Тункинский районный суд назначил виновному наказание в размере 50 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Приговор вступил в законную силу.
Жителя Бурятии оштрафовали за нападение на полицейских
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина распускал руки при задержании и патрульном автомобиле
Наркотик обнаружила охрана на работе
Пожарные провели учения
Мотоциклиста остановили сотрудники ДПС
Мужчина пытался заработать на «инвестициях»
Незаконно экспортировано 400 кубических метров пиломатериалов
В Кабанском районе принимают оперативные меры после выхода животного к туристам
Теперь вместо штрафа в тысячу рублей водитель получил уголовное дело
Преступление помогла раскрыть камера видеонаблюдения, установленная на здании прокуратуры
Продукты везли в столовую для осуждённых
Старший брат накинулся на пришедшего в гости младшего
Водитель легковушки скончался на месте
Лесничий сразу же выехал на место, как пришла фотография
Мужчина получил ожоги тела и головы
Мост обрушился в Баргузинском районе