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Жителя Бурятии оштрафовали за нападение на полицейских

Жителя Бурятии оштрафовали за нападение на полицейских
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчина распускал руки при задержании и патрульном автомобиле

Житель Тункинского района Бурятии признан виновным в применении насилия в отношении представителей власти.

В апреле к мужчине, находящемуся на просёлочной дороге вблизи села Жемчуг, подошёл сотрудник полиции. В ходе опроса мужчина напал на полицейского, ударив его несколько раз.

Сельчанина задержали и повезли в отдел полиции в село Кырен. По дороге, прямо в служебном автомобиле, задержанный нанёс несколько ударов двум другим сотрудникам. 

- Тункинский районный суд назначил виновному наказание в размере 50 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Приговор вступил в законную силу.
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