Жителя Бурятии оштрафовали за нападение на полицейских

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчина распускал руки при задержании и патрульном автомобиле



Житель Тункинского района Бурятии признан виновным в применении насилия в отношении представителей власти.



В апреле к мужчине, находящемуся на просёлочной дороге вблизи села Жемчуг, подошёл сотрудник полиции. В ходе опроса мужчина напал на полицейского, ударив его несколько раз.



Сельчанина задержали и повезли в отдел полиции в село Кырен. По дороге, прямо в служебном автомобиле, задержанный нанёс несколько ударов двум другим сотрудникам.



- Тункинский районный суд назначил виновному наказание в размере 50 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Приговор вступил в законную силу.

