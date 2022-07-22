Наркотик обнаружила охрана на работе
23-летний житель Улан-Удэ признан виновным в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.
В суде установлено, что в июле 2021 года молодой человек собрал в Тункинском районе Бурятии верхушечные части дикорастущей конопли и привёз их в улус Сорок Окинского района. В своём пустующем доме он изготовил наркотическое средство и спрятал его под половой доской. Позднее, в мае 2022 года, мужчина забрал наркотик и выехал на работу в золотодобывающую компанию в Окинском районе. На посту охраны наркотик был обнаружен.
- Тункинский районный суд назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Улан-удэнец получил «условку» за наркотики
Происшествия, Фото:
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