В Иркутской области возбудили дело о контрабанде леса на 3 млн

Происшествия, Фото: прокуратура Иркутской области

Незаконно экспортировано 400 кубических метров пиломатериалов



В одном из пунктов приёма и отгрузки древесины, расположенном в посёлке Магистральный Иркутской области, вскрыли работу с нелегально вырубленным лесом.



- Установлено, что общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в Казачинско-Ленском районе Иркутской области, в июне 2019 года в адрес иностранного партнёра незаконно экспортировало 400 кубических метров пиломатериалов из сосны обыкновенной. Стоимость незаконно вывезенной древесины составила более трёх миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.



В качестве подтверждения законности происхождения древесины декларант предоставил документы, содержащие недостоверные сведения о поставщике.



По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере».



