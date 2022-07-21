В Иркутской области возбудили дело о контрабанде леса на 3 млн

Незаконно экспортировано 400 кубических метров пиломатериалов
В одном из пунктов приёма и отгрузки древесины, расположенном в посёлке Магистральный Иркутской области, вскрыли работу с нелегально вырубленным лесом.
- Установлено, что общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в Казачинско-Ленском районе Иркутской области, в июне 2019 года в адрес иностранного партнёра незаконно экспортировало 400 кубических метров пиломатериалов из сосны обыкновенной. Стоимость незаконно вывезенной древесины составила более трёх миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
В качестве подтверждения законности происхождения древесины декларант предоставил документы, содержащие недостоверные сведения о поставщике.
По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере».
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Происшествия, Фото:
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