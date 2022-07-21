В Бурятии непристёгнутый водитель положил взятку в машине ДПС

Теперь вместо штрафа в тысячу рублей водитель получил уголовное дело



В МВД по Бурятии рассказали, что на дорогах нередко возникают ситуации, когда, совершив правонарушение, водители предлагают сотрудникам ГИБДД «договориться, решить проблему на месте». При этом автомобилисты не задумываются о возможных последствиях, отмечают полицейские.



Так, днём 20 июля сотрудники ГИБДД на улице Природная в Улан-Удэ остановили автомобиль, которым управлял 48-летний житель Иркутской области. Автомобиль, кстати, дорогой, отметили в министерстве внутренних дел.



Водитель не был пристёгнут ремнём безопасности. На него начали составлять административный протокол по статье 12.6 КоАП. По ней предусмотрен штраф в тысячу рублей.



Однако водитель решил дать взятку инспектору ДПС. Он положил купюру достоинством 2000 рублей в служебной автомашине.



Теперь на мужчину возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество».



- С начала года сотрудники ГИБДД подали девять уведомлений о склонении к коррупционным нарушениям. Возбуждено два уголовных дела, четыре материала находятся на рассмотрении в Следственном комитете, - уточнили в МВД по Бурятии.



Уголовная ответственность за дачу взятки наступает с 16 лет.



В салонах патрульных машин ДПС установлены видеорегистраторы.



Кстати, о возможных неправомерных действиях со стороны сотрудников ГИБДД и фактах проявления ими коррупции автомобилисты могут сообщать в органы внутренних дел по телефону доверия 8(3012)292-292. По каждому обращению будет проведена проверка и приняты соответствующие меры.



