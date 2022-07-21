В Бурятии подросток взломал магазин и вынес сигарет на 200 тысяч

Преступление помогла раскрыть камера видеонаблюдения, установленная на здании прокуратуры



17-летний житель Бурятии предстал перед судом за кражу с проникновением.



В пресс-службе Баунтовского районного суда сообщили, что молодой человек ранее уже имел проблемы с законом. Двумя годами ранее он и приятель украли из автомобиля односельчанина аккумуляторы и инструменты. Тогда суд дал несовершеннолетним воришкам шанс на исправление и освободил от наказания. Подросткам назначили «принудительные меры воспитательного воздействия» и передали под надзор родителей.



- Но, вероятно, первое знакомство с Уголовным кодексом РФ, уроком неугомонному молодому человеку не послужило, а родительский надзор, как таковой, отсутствовал, поскольку в 2021 году паренёк пустился во все тяжкие. Училище бросил, не работал, периодически попадался в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, гонял без прав на мотоцикле, - рассказывают о подсудимом в райсуде.



Не прошло и полгода после совершения первого преступления, как юноша вновь решил «пойти на дело». На этот раз он решил обчистить магазин. В два часа ночи подросток, вооружившись монтировкой, попытался проникнуть в торговую точку через веранду, однако безуспешно. Неудача не остановила юношу, и он попытался залезть через окно, но здесь помешала металлическая решётка.



Настойчивости молодого вора можно позавидовать. Вернувшись на веранду, парень сначала орудовал монтировкой, пытаясь взломать дверь, ведущую в подсобное помещение магазина, а потом начал попросту с силой пинать по двери, которая после нескольких ударов наконец-то поддалась. После сработала звуковая сигнализация.



Испугавшись, взломщик убежал подальше, и решил выждать. Но к магазину никто не приехал, сигнализация выключилась, и парень решил вернуться на веранду магазина. Продолжив пинать по двери, он-таки добился своего и проник в подсобное помещение. Там стояли коробки с сигаретами, семечками, чипсами, кондитерскими изделиями.



Всё это он быстро перенёс на территорию кочегарки, расположенной через забор. Затем он попросил знакомого подростка перетащить коробки на территорию старого асфальтового завода, при этом заверил его, что мероприятие это абсолютно некриминальное. Однако он не объяснил младшему товарищу, почему действовать следует глубокой ночью, тайно и быстро.



Весь товар они вынесли за три ходки.



Отметим, парень колотил по дверям полчаса. Грохот услышали соседи, однако не придали значения этим нетипичным для ночной поры звукам.



Свидетелей преступления не было установлено, но загадочные перемещения двух подростков с коробками зафиксированы камеры наружного наблюдения, установленные на здании районной прокуратуры.



Ущерб от кражи составил почти 272 тысячи рублей, из которых более 234 тысяч – сигареты, а также кондитерские изделия (вафли, конфеты), сухарики, семечки, чипсы, макароны на сумму 7 430 рублей.



Через три дня парень продал украденное приезжему незнакомцу за 10 тысяч рублей, при этом покупатель не стал задавать продавцу неудобных вопросов о происхождении продуктов.



На суде несовершеннолетний подсудимый свою вину в совершении преступления признал полностью. Суд квалифицировал его действия как кража, совершённая с незаконным проникновением в помещение, в крупном размере.



- В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому суд учёл несовершеннолетний возраст, полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления в процессе предварительного расследования путём дачи подробных, признательных показаний относительно места, времени, мотива совершения преступления. Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено, - сообщили в суде.



Молодому человеку назначили наказание условного лишения свободы на полтора года, с испытательным сроком на аналогичный период.



Кроме того, на юношу возложены обязанности: по месту жительства встать на учёт, куда являться для отчёта о своём поведении не реже раза в месяц; при изменении постоянного места жительства уведомлять об этом; продолжить обучение, либо предпринять меры к трудоустройству; возместить потерпевшему причинённый преступлением и не возмещённый материальный вред.



Суд также постановил возместить за счёт средств федерального бюджета процессуальные издержки, в виде суммы, выплаченной адвокату в размере 24 696 рублей, за оказание юридической помощи по назначению, однако в последующем процессуальные издержки будут взысканы с осуждённого.



Приговор суда вступил в законную силу.



