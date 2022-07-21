В читинскую колонию пытались доставить телефоны вместе с молоком





В исправительную колонию строгого режима №5 в Чите пытались доставить сотовые телефоны.«Запрещёнку» обнаружили в ходе досмотра продуктов, которые ввозили в столовую для осуждённых. В пакете из-под молока сотрудники оперативного отдела колонии изъяли шесть телефонов и три сим-карты.- По факту попытки доставки запрещённых предметов назначена и проводится проверка, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Забайкальскому краю.