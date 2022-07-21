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В читинскую колонию пытались доставить телефоны вместе с молоком

В читинскую колонию пытались доставить телефоны вместе с молоком
Происшествия,  Фото:УФСИН по Забайкальскому краю
Продукты везли в столовую для осуждённых

В исправительную колонию строгого режима №5 в Чите пытались доставить сотовые телефоны.

«Запрещёнку» обнаружили в ходе досмотра продуктов, которые ввозили в столовую для осуждённых. В пакете из-под молока сотрудники оперативного отдела колонии изъяли шесть телефонов и три сим-карты.

- По факту попытки доставки запрещённых предметов назначена и проводится проверка, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Забайкальскому краю.



колония

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