В читинскую колонию пытались доставить телефоны вместе с молоком

Продукты везли в столовую для осуждённых
В исправительную колонию строгого режима №5 в Чите пытались доставить сотовые телефоны.
«Запрещёнку» обнаружили в ходе досмотра продуктов, которые ввозили в столовую для осуждённых. В пакете из-под молока сотрудники оперативного отдела колонии изъяли шесть телефонов и три сим-карты.
- По факту попытки доставки запрещённых предметов назначена и проводится проверка, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Забайкальскому краю.
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Продукты везли в столовую для осуждённых
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