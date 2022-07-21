Житель Бурятии пытался убить брата на глазах у матери

Старший брат накинулся на пришедшего в гости младшего



62-летний житель Тункинского района Бурятии, набросившийся с ножом на младшего брата, отправится за решётку. Он признан виновным в покушении на убийство.



Мужчина жил в селе Харбяты вместе с пожилой матерью. 5 июня 2021 года днём он употреблял спиртное, после чего вернулся домой. Вечером в гости пришёл брат, живущий по соседству. Чуть погодя он посетовал, что старший брат плохо ухаживает за скотом.



Пьяному мужчине не понравились упрёки. Он схватил со стола кухонный нож и нанёс им пять ударов в грудную клетку.



Нападение произошло на глазах у матери. Лишь её крики привели нападавшего в чувство, и он отбросил нож.



Раненого госпитализировали, и благодаря своевременно оказанной медицинской помощи он остался жив.



- После возбуждения уголовного дела мужчина признал вину и раскаялся. Срок предварительного следствия составил чуть больше трёх недель. После уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.



Приговором суда мужчине назначено 4 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.



