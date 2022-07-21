Старший брат накинулся на пришедшего в гости младшего
62-летний житель Тункинского района Бурятии, набросившийся с ножом на младшего брата, отправится за решётку. Он признан виновным в покушении на убийство.
Мужчина жил в селе Харбяты вместе с пожилой матерью. 5 июня 2021 года днём он употреблял спиртное, после чего вернулся домой. Вечером в гости пришёл брат, живущий по соседству. Чуть погодя он посетовал, что старший брат плохо ухаживает за скотом.
Пьяному мужчине не понравились упрёки. Он схватил со стола кухонный нож и нанёс им пять ударов в грудную клетку.
Нападение произошло на глазах у матери. Лишь её крики привели нападавшего в чувство, и он отбросил нож.
Раненого госпитализировали, и благодаря своевременно оказанной медицинской помощи он остался жив.
- После возбуждения уголовного дела мужчина признал вину и раскаялся. Срок предварительного следствия составил чуть больше трёх недель. После уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.
Приговором суда мужчине назначено 4 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
Житель Бурятии пытался убить брата на глазах у матери
Происшествия, Фото:
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