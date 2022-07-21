21 июля

20 июля

Популярное

Житель Бурятии пытался убить брата на глазах у матери

Житель Бурятии пытался убить брата на глазах у матери
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Старший брат накинулся на пришедшего в гости младшего

62-летний житель Тункинского района Бурятии, набросившийся с ножом на младшего брата, отправится за решётку. Он признан виновным в покушении на убийство.

Мужчина жил в селе Харбяты вместе с пожилой матерью. 5 июня 2021 года днём он употреблял спиртное, после чего вернулся домой. Вечером в гости пришёл брат, живущий по соседству. Чуть погодя он посетовал, что старший брат плохо ухаживает за скотом.

Пьяному мужчине не понравились упрёки. Он схватил со стола кухонный нож и нанёс им пять ударов в грудную клетку.

Нападение произошло на глазах у матери. Лишь её крики привели нападавшего в чувство, и он отбросил нож.

Раненого госпитализировали, и благодаря своевременно оказанной медицинской помощи он остался жив.

- После возбуждения уголовного дела мужчина признал вину и раскаялся. Срок предварительного следствия составил чуть больше трёх недель. После уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.

Приговором суда мужчине назначено 4 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

покушение на убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Бурятии пытался убить брата на глазах у матери
Житель Бурятии пытался убить брата на глазах у матери
Происшествия, 21.07.2022
Старший брат накинулся на пришедшего в гости младшего
«Чёрные» лесорубы в Бурятии попались в фотоловушку
«Чёрные» лесорубы в Бурятии попались в фотоловушку
Происшествия, 21.07.2022
Лесничий сразу же выехал на место, как пришла фотография
Жителя Бурятии вытащила из горящего дома соседа
Жителя Бурятии вытащила из горящего дома соседа
Происшествия, 21.07.2022
Мужчина получил ожоги тела и головы
В Бурятии мост рухнул под тяжестью грузовика
В Бурятии мост рухнул под тяжестью грузовика
Происшествия, 21.07.2022
Мост обрушился в Баргузинском районе
В Улан-Удэ ребёнок провалился ногой в ливнёвку
В Улан-Удэ ребёнок провалился ногой в ливнёвку
Происшествия, 21.07.2022
Результатом инцидента стал визит к травматологу
В Закаменске град повредил кровли более 30 домов
В Закаменске град повредил кровли более 30 домов
Происшествия, 21.07.2022
Закаменск сильно пострадал от разрушительного града и сильного ливня
В пригороде Улан-Удэ в ДТП пострадали пьяные водитель и пассажир «Оки»
В пригороде Улан-Удэ в ДТП пострадали пьяные водитель и пассажир «Оки»
Происшествия, 21.07.2022
Отечественная машина перевернулась от столкновения с иномаркой
В Бурятии тушат лесной пожар на крутом склоне
В Бурятии тушат лесной пожар на крутом склоне
Происшествия, 21.07.2022
Сотрудники работают вручную, без помощи техники
В Бурятии браконьеры предстанут перед судом
В Бурятии браконьеры предстанут перед судом
Происшествия, 21.07.2022
Мужчин вовремя задержали пограничники 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^