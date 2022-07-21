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Жителя Бурятии вытащила из горящего дома соседа

Жителя Бурятии вытащила из горящего дома соседа
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Мужчина получил ожоги тела и головы

В посёлке Таксимо Муйского района Бурятии на пожаре в своём доме едва не погиб местный житель. Пожар произошёл сегодня, 21 июня, около часов утра.

Мужчина спасла соседка.

- 57-летний хозяин дома, который недавно перенёс инсульт и с трудом передвигается, курил в постели и уснул. В результате произошло загорание постельных принадлежностей. От воздействия огня мужчина проснулся. При помощи соседки, которая обнаружила пожар и сообщила в пожарную охрану, выбрался из дома, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.


На момент прибытия пожарных огнём была охвачена спальня дома. Очаг ликвидировали в течение получаса, не дав огню распространиться на весь дом.

Общая площадь возгорания составила 48 кв.м.

Мужчина был доставлен в Муйскую центральную районную больницу с отравлением угарным газом и ожогами рук, спины и частично головы.

Как сообщал «Байкал-Daily», также сегодня пожар произошёл в Курумканском районе – погиб пастух.




пожар

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