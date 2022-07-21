Жителя Бурятии вытащила из горящего дома соседа

В посёлке Таксимо Муйского района Бурятии на пожаре в своём доме едва не погиб местный житель. Пожар произошёл сегодня, 21 июня, около часов утра.
Мужчина спасла соседка.
- 57-летний хозяин дома, который недавно перенёс инсульт и с трудом передвигается, курил в постели и уснул. В результате произошло загорание постельных принадлежностей. От воздействия огня мужчина проснулся. При помощи соседки, которая обнаружила пожар и сообщила в пожарную охрану, выбрался из дома, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
На момент прибытия пожарных огнём была охвачена спальня дома. Очаг ликвидировали в течение получаса, не дав огню распространиться на весь дом.
Общая площадь возгорания составила 48 кв.м.
Мужчина был доставлен в Муйскую центральную районную больницу с отравлением угарным газом и ожогами рук, спины и частично головы.
Как сообщал «Байкал-Daily», также сегодня пожар произошёл в Курумканском районе – погиб пастух.