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В Улан-Удэ ребёнок провалился ногой в ливнёвку

В Улан-Удэ ребёнок провалился ногой в ливнёвку
Происшествия,  Фото:"Аноним 03"
Результатом инцидента стал визит к травматологу

В Улан-Удэ на перекрёстке улиц Смолина и Советская ребёнок провалился ногой в ливнёвку, получив ушибы и гематомы. Об этом рассказал родитель мальчика в паблике «Аноним 03».

- Мой ребёнок упал одной ногой полностью в ливнёвку прямо на пешеходном переходе на перекрёстке улиц Смолина и Советская. Ездили к травматологу: ушибы и гематомы. Спустя несколько дней в одной большой гематоме образовался гнойник, и нам пришлось идти к хирургу вырезать, теперь каждый день ездим на перевязки, - сообщает автор поста.




Кроме того, он выражает обеспокоенность, что и другие люди могут стать жертвами опасного объекта инфраструктуры:

- Ладно, мы отделались легко. Сейчас самое главное, чтобы ещё кто-то туда не провалился. Уважаемый комбинат по благоустройству, сделайте, пожалуйста, что-нибудь, - обращается пользователи.

В комментариях некоторые подписчики упрекнули автора в том, что он пишет в соцсети, а не напрямую в комитет городского хозяйства: «Почему анонимно? Надо идти с жалобой! Ваш ребёнок пострадал, а вы пишите сюда», «Не понимаю, зачем сюда выкладывать? Вам что заняться нечем? Лучше обратитесь к хорошему специалисту!».

Другие заметили, что этот случай не единственный:

«Бедный мальчик, Выздоравливайте. Как я знаю, не первый раз туда кто-то падает»,

«Мой сын тоже ногой провалился там, когда перебегали дорогу, это было года четыре назад, ему было шесть лет. Помню, сильно плакал, потом уже дня через два опухло колено, сделали прокол в больнице, выкачали жидкость. Там вообще впервые переходили дорогу и не знали, что там какая-то ливнёвка. Я как обычно крутя головой смотрела машины держа за руки детей. Так что будьте очень осторожны!»,

«В данном месте взрослые люди проваливаются, несколько лет назад МЧС из-за этого вызывали. Уже лет 10 люди жалуются, но канализацию на Смолина так и не ремонтируют».
травмы

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