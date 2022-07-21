Трагедия произошла на заимке
Сегодня, 21 июля, в 6 часов утра в Курумканском районе Бурятии в пожарную часть поступило сообщение о том, что сгорел дом на заимке Баяндай. Заимка находится в 16 километрах от села Барагхан.
На место первыми прибыли добровольные пожарные из Барагхана. Когда они приехали, дом уже сгорел дотла.
- При осмотре места пожара были обнаружены человеческие останки. Предположительно, 47-летнего мужчины, который работал на заимке пастухом, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Предварительной причиной произошедшего назвали неосторожное обращение с огнём при курении.
Всего с начала года в Бурятии при пожарах погиб 31 человек, из них 14 трагедий произошли по причине неосторожного обращения с огнём.
В Бурятии на пепелище нашли останки пастуха
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Отечественная машина перевернулась от столкновения с иномаркой
Трагедия произошла на заимке
Подростка задержали росгвардейцы
Машины разбирали на запчасти
Мужчина не сдал находку правоохранителям
Водитель получил травму головы
Сотрудники работают вручную, без помощи техники
Мужчин вовремя задержали пограничники
Спасатели предупреждают о большой воде
Зверские убийства произошли из-за желания преступника опохмелиться
Мужчины пытались сбыть украденное топливо на ближайшей заправке
Грабёж произошёл, когда супруг женщины ненадолго отлучился
Мужчину обокрали посреди дня
Собранную коноплю девушки везли на такси
Молодой человек после хищения денег уехал в Краснодар