В Бурятии на пепелище нашли останки пастуха

Происшествия, Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

Трагедия произошла на заимке



Сегодня, 21 июля, в 6 часов утра в Курумканском районе Бурятии в пожарную часть поступило сообщение о том, что сгорел дом на заимке Баяндай. Заимка находится в 16 километрах от села Барагхан.



На место первыми прибыли добровольные пожарные из Барагхана. Когда они приехали, дом уже сгорел дотла.



- При осмотре места пожара были обнаружены человеческие останки. Предположительно, 47-летнего мужчины, который работал на заимке пастухом, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Предварительной причиной произошедшего назвали неосторожное обращение с огнём при курении.



Всего с начала года в Бурятии при пожарах погиб 31 человек, из них 14 трагедий произошли по причине неосторожного обращения с огнём.



