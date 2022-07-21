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В Бурятии на пепелище нашли останки пастуха

В Бурятии на пепелище нашли останки пастуха
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Трагедия произошла на заимке

Сегодня, 21 июля, в 6 часов утра в Курумканском районе Бурятии в пожарную часть поступило сообщение о том, что сгорел дом на заимке Баяндай. Заимка находится в 16 километрах от села Барагхан.

На место первыми прибыли добровольные пожарные из Барагхана. Когда они приехали, дом уже сгорел дотла.

- При осмотре места пожара были обнаружены человеческие останки. Предположительно, 47-летнего мужчины, который работал на заимке пастухом, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Предварительной причиной произошедшего назвали неосторожное обращение с огнём при курении.

Всего с начала года в Бурятии при пожарах погиб 31 человек, из них 14 трагедий произошли по причине неосторожного обращения с огнём.

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