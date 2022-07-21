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В Бурятии подросток гулял с рюкзаком, набитым марихуаной

В Бурятии подросток гулял с рюкзаком, набитым марихуаной
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Подростка задержали росгвардейцы

В селе Курумкан в Бурятии сотрудники Росгвардии обнаружили у 17-летнего парня марихуану.

- Около 5 утра, находясь на маршруте патрулирования, экипаж группы задержания вневедомственной охраны на окраине райцентра заметил молодого человека с рюкзаком. Парень при виде патрульного автомобиля резко изменил направление движение и попытался скрыться в ближайшем проулке, но был задержан, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Во время досмотра росгвардейцы обнаружили в рюкзаке травянистую массу. В присутствии понятых вещество было изъято для исследования. Экспертиза показала, что это 600 граммов марихуаны.


Задержанный 17-летний местный житель пояснил, что запрещённое вещество собрал для личного употребления.

Ведётся следствие по факту незаконного оборота наркотических средств.
наркотики Росгвардия марихуана

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