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В Чите поймали угонщиков, специализировавшихся на ВАЗах

В Чите поймали угонщиков, специализировавшихся на ВАЗах
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Машины разбирали на запчасти

В Чите сотрудники уголовного задержали двух автоугонщиков, специализировавшихся на ВАЗах.

- С начала лета в полицию поступило несколько заявлений об угонах автомобилей марки «ВАЗ». Все преступления совершены на территории Черновского района Читы. Машины были оставлены на ночь во дворах домов и не имели охранной сигнализацией, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

В ходе расследования были задержаны двое местных жителей. Установлено что они проникали в автомобили, выдавливая боковые стекла. Заведя машину, подозреваемые перегоняли её в укромное место, где разбирали. После продавали запчасти. Одну из машин они сожгли.

Сейчас устанавливается причастность задержанных к другим четырём аналогичным преступлениям.

Одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Его подельник помещён в изолятор временного содержания.

угон

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