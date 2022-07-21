Машины разбирали на запчасти
В Чите сотрудники уголовного задержали двух автоугонщиков, специализировавшихся на ВАЗах.
- С начала лета в полицию поступило несколько заявлений об угонах автомобилей марки «ВАЗ». Все преступления совершены на территории Черновского района Читы. Машины были оставлены на ночь во дворах домов и не имели охранной сигнализацией, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
В ходе расследования были задержаны двое местных жителей. Установлено что они проникали в автомобили, выдавливая боковые стекла. Заведя машину, подозреваемые перегоняли её в укромное место, где разбирали. После продавали запчасти. Одну из машин они сожгли.
Сейчас устанавливается причастность задержанных к другим четырём аналогичным преступлениям.
Одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Его подельник помещён в изолятор временного содержания.
В Чите поймали угонщиков, специализировавшихся на ВАЗах
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Отечественная машина перевернулась от столкновения с иномаркой
Трагедия произошла на заимке
Подростка задержали росгвардейцы
Машины разбирали на запчасти
Мужчина не сдал находку правоохранителям
Водитель получил травму головы
Сотрудники работают вручную, без помощи техники
Мужчин вовремя задержали пограничники
Спасатели предупреждают о большой воде
Зверские убийства произошли из-за желания преступника опохмелиться
Мужчины пытались сбыть украденное топливо на ближайшей заправке
Грабёж произошёл, когда супруг женщины ненадолго отлучился
Мужчину обокрали посреди дня
Собранную коноплю девушки везли на такси
Молодой человек после хищения денег уехал в Краснодар