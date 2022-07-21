В Чите поймали угонщиков, специализировавшихся на ВАЗах

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Машины разбирали на запчасти



В Чите сотрудники уголовного задержали двух автоугонщиков, специализировавшихся на ВАЗах.



- С начала лета в полицию поступило несколько заявлений об угонах автомобилей марки «ВАЗ». Все преступления совершены на территории Черновского района Читы. Машины были оставлены на ночь во дворах домов и не имели охранной сигнализацией, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



В ходе расследования были задержаны двое местных жителей. Установлено что они проникали в автомобили, выдавливая боковые стекла. Заведя машину, подозреваемые перегоняли её в укромное место, где разбирали. После продавали запчасти. Одну из машин они сожгли.



Сейчас устанавливается причастность задержанных к другим четырём аналогичным преступлениям.



Одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Его подельник помещён в изолятор временного содержания.



