21 июля

20 июля

Популярное

Жителю Иркутской области грозит лишение свободы за найденное оружие

Жителю Иркутской области грозит лишение свободы за найденное оружие
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина не сдал находку правоохранителям

В Иркутской области транспортные полицейские станции Усть-Илимск в районе Бадарминского разлома Усть-Илимского водохранилища задержали 60-летнего местного жителя. Мужчина незаконно хранил нарезное оружие ТОЗ-17 и 54 патрона к нему.

Соответствующего разрешения у мужчины нет. Как пояснил задержанный, карабин и патроны он нашёл в кустах на острове.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов». Мужчине грозит до четырёх лет колонии. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно житель города Закаменск в Бурятии во время перегона скота в каменистой расщелине на берегу реки Джида нашёл тайник с оружием. Найденные карабин, винтовку, а также оружейный ствол он сдал в подразделение по контролю оборота оружия территориального управления Росгвардии. За это получил вознаграждение. 

оружие

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии тушат лесной пожар на крутом склоне
В Бурятии тушат лесной пожар на крутом склоне
Происшествия, 21.07.2022
Сотрудники работают вручную, без помощи техники
В Бурятии браконьеры предстанут перед судом
В Бурятии браконьеры предстанут перед судом
Происшествия, 21.07.2022
Мужчин вовремя задержали пограничники 
В Бурятии на 26 лет осудили убийцу трёх человек
В Бурятии на 26 лет осудили убийцу трёх человек
Происшествия, 20.07.2022
Зверские убийства произошли из-за желания преступника опохмелиться
В Иркутске воры слили с фуры 240 литров дизельного топлива
Происшествия, 20.07.2022
Мужчины пытались сбыть украденное топливо на ближайшей заправке
В Улан-Удэ ограбили женщину, отдыхавшую на лавочке
В Улан-Удэ ограбили женщину, отдыхавшую на лавочке
Происшествия, 20.07.2022
Грабёж произошёл, когда супруг женщины ненадолго отлучился
Читинец босиком пришёл в полицию
Читинец босиком пришёл в полицию
Происшествия, 20.07.2022
Мужчину обокрали посреди дня
В Улан-Удэ задержали двух девушек – сборщиц конопли
В Улан-Удэ задержали двух девушек – сборщиц конопли
Происшествия, 20.07.2022
Собранную коноплю девушки везли на такси
Мошенник из Ангарска пожаловался, что «деньги вскружили голову»
Мошенник из Ангарска пожаловался, что «деньги вскружили голову»
Происшествия, 20.07.2022
Молодой человек после хищения денег уехал в Краснодар
Забайкальцы везли собранную коноплю на такси
Забайкальцы везли собранную коноплю на такси
Происшествия, 20.07.2022
У них изъяли два мешка, сумку и рюкзак с коноплёй
В Бурятии фермер нашёл тайник с оружием
В Бурятии фермер нашёл тайник с оружием
Происшествия, 20.07.2022
Оружие мужчина нашёл, когда перегонял скот
Лжеминёры добрались до севера Бурятии
Лжеминёры добрались до севера Бурятии
Происшествия, 20.07.2022
Неизвестные «заминировали» здания администрации, больницы, торговых центров
В Закаменске после мощного града ввели режим ЧС
В Закаменске после мощного града ввели режим ЧС
Происшествия, 20.07.2022
Градом оказались повреждены более двух тысяч дворов и более 50 многоквартирных домов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^