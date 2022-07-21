Мужчина не сдал находку правоохранителям
В Иркутской области транспортные полицейские станции Усть-Илимск в районе Бадарминского разлома Усть-Илимского водохранилища задержали 60-летнего местного жителя. Мужчина незаконно хранил нарезное оружие ТОЗ-17 и 54 патрона к нему.
Соответствующего разрешения у мужчины нет. Как пояснил задержанный, карабин и патроны он нашёл в кустах на острове.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов». Мужчине грозит до четырёх лет колонии. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно житель города Закаменск в Бурятии во время перегона скота в каменистой расщелине на берегу реки Джида нашёл тайник с оружием. Найденные карабин, винтовку, а также оружейный ствол он сдал в подразделение по контролю оборота оружия территориального управления Росгвардии. За это получил вознаграждение.
Жителю Иркутской области грозит лишение свободы за найденное оружие
Происшествия, Фото:
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