В Бурятии тушат лесной пожар на крутом склоне









За прошедшие сутки, 20 июля, в Бурятии возник один новый лесной пожар. Из-за грозы загорелся лес в Северо-Байкальском районе.Также продолжались работы по тушению двух лесных пожаров в Кабанском и Еравнинском районах.- Всего за сутки с огнём сражались 154 человека, задействована 31 единица лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 33,5 га, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.Благодаря усилиям сотрудников лесной охраны и пожарных-десантников пожары в Еравнинском и Северо-Байкальском районах ликвидированы. Возгорание в Кабанском районе локализовано, сейчас его дотушивают.- Тушение осложняется высокой захламлённостью, крутым склоном. Не везде бульдозер может пройти, поэтому сотрудники работают вручную. Распространения огня нет, очаг дымит, - рассказал руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.На утро 21 июля новых возгораний в лесах Бурятии не зарегистрировано.Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию 20-44-44.