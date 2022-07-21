В Бурятии браконьеры предстанут перед судом

Мужчин вовремя задержали пограничники



Трое жителей Бурятии обвиняются в незаконной охоте.



По версии дознания, в январе вечером трое знакомых приехали на автомобиле в охотничьи угодья в Кяхтинском районе. Мужчины вели незаконную охоту: с помощью светового луча выслеживали животных, а один из них с заряженным карабином с оптическим прицелом был готов стрелять по животным.



Однако браконьеров задержал пограничный наряд Пограничного управления ФСБ России по республике.



Мужчинам грозит штраф до 1 млн рублей, либо лишение свободы сроком до пяти лет с лишением права занимать определённые должности.



Уголовное дело направлено в Кяхтинский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

