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В Бурятии браконьеры предстанут перед судом

В Бурятии браконьеры предстанут перед судом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчин вовремя задержали пограничники

Трое жителей Бурятии обвиняются в незаконной охоте.

По версии дознания, в январе вечером трое знакомых приехали на автомобиле в охотничьи угодья в Кяхтинском районе. Мужчины вели незаконную охоту: с помощью светового луча выслеживали животных, а один из них с заряженным карабином с оптическим прицелом был готов стрелять по животным.

Однако браконьеров задержал пограничный наряд Пограничного управления ФСБ России по республике.

Мужчинам грозит штраф до 1 млн рублей, либо лишение свободы сроком до пяти лет с лишением права занимать определённые должности.

Уголовное дело направлено в Кяхтинский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии. 
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