Мужчин вовремя задержали пограничники
Трое жителей Бурятии обвиняются в незаконной охоте.
По версии дознания, в январе вечером трое знакомых приехали на автомобиле в охотничьи угодья в Кяхтинском районе. Мужчины вели незаконную охоту: с помощью светового луча выслеживали животных, а один из них с заряженным карабином с оптическим прицелом был готов стрелять по животным.
Однако браконьеров задержал пограничный наряд Пограничного управления ФСБ России по республике.
Мужчинам грозит штраф до 1 млн рублей, либо лишение свободы сроком до пяти лет с лишением права занимать определённые должности.
Уголовное дело направлено в Кяхтинский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Бурятии браконьеры предстанут перед судом
Происшествия, Фото:
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