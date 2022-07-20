Спасатели предупреждают о большой воде
Во время сплава по реке Иркут в Иркутской области перевернулись две лодки с туристами. Утром 19 июля люди обратились за помощью к спасателям, сообщили в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда.
Трое иркутян (супружеская пара 49 и 50 лет и их дочь 24 года) совершали водное путешествие по маршруту Анчук – Моты на двух резиновых лодках с вёслами. При прохождении порога Большой обе лодки перевернулись, одну лодку унесло течением. Все трое смогли самостоятельно выбраться на берег. На их счастье, чуть ниже по течению стояла группа туристов, они помогли пострадавшим согреться, обеспечили их сухими вещами, а также передали информацию о случившемся в Иркутск.
На аэроглиссере «Пиранья-4» спасатели обнаружили пострадавших в 80 км ниже по течению от села Тибельти в удовлетворительном состоянии. Они транспортировали людей и отбуксировали лодку на базу поисково-спасательной службы.
- Вода очень большая! Прошли сильные дожди, течение стремительное. То, что люди смогли выплыть самостоятельно – большая удача. Перед выходом на маршрут нужно уточнять обстановку, регистрировать путешествие, уделять серьёзное внимание технической подготовке, реально оценивать свои силы для того, чтобы не рисковать напрасно собой и своими близкими, – прокомментировал спасатель второго класса Байкальского поисково-спасательного подразделения МЧС России Сергей Старовойтов.
Семья перевернулась на лодке во время сплава в Иркутской области
Происшествия, Фото:
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