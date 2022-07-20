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В Бурятии на 26 лет осудили убийцу трёх человек

В Бурятии на 26 лет осудили убийцу трёх человек
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Зверские убийства произошли из-за желания преступника опохмелиться

33-летний житель посёлка Каменск Кабанского района Бурятии, убивший трёх человек, получил 26 лет заключения.

- Приговором суда мужчине назначено 26 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, оставшегося срока – в исправительной колонии особого режима, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», зверскую расправу мужчина устроил в апреле 2021 года. Кстати, в то время он уклонялся от административного надзора со стороны органов внутренних дел. В течение дня он употреблял алкоголь, а следующим утром направился в гости к знакомой пенсионерке. В её квартире принялся самовольно искать спиртное, чтобы опохмелиться.

Когда же женщина потребовала остановиться, гость набросил на неё. Сперва избил, а затем схватил нож и нанёс им множество ударов по телу. Жертву он добил ударом молотка по голове.

В это время в квартиру зашла пожилая соседка. Мужчина напал на неожиданную свидетельницу и при помощи тех же ножа и молотка расправился со второй женщиной.

Затем он отволок тела в зал, где на диване внезапно увидел спавшего незнакомого мужчину. Осмотрев жилище, он нашёл бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, облил ею покойных и мебель, после чего поджёг. На это убийца пошёл, чтобы также прикончить спавшего незнакомца.

Во время возникшего пожара мужчина во сне скончался в результате отравления продуктами горения.

На следующий день, разыскивая деньги, чтобы скрыться из посёлка, убийца тайком пробрался в дом к знакомой местной жительнице. Он напал на неё, угрожая ножом, после чего молотком ударил женщину по голове. У неё он украл деньги, вещи и банковскую карту. После чего привязал при помощи скотча к стулу и сбежал.


Преступник был задержан не сразу, а только через несколько месяцев.

- Злоумышленник был изобличён и задержан в результате кропотливой следственно-оперативной работы, детального исследования улик и доказательств, восстановления полной картины преступлений, а также сравнения способов и орудий нападения на граждан, - отметили в следственном управлении.

Мужчина признан виновным по статьям «Убийство двух и более лиц, совершённое с целью скрыть другое преступление, общеопасным способом», «Умышленное уничтожение чужого имущества, совершённое путём поджога», «Разбой, совершённый с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего» и «Уклонение от административного надзора».

В октябре 2021 года Верховный суд Бурятии вынес приговор ещё одному человеку, убившему трёх человек. Осуждённый получил 21 год лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. 
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