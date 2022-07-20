Мужчины пытались сбыть украденное топливо на ближайшей заправке
Ночью 19 июля в Иркутске двое мужчин были задержаны при попытке продать 240 литров украденного дизельного топлива, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
«Великолепная афера» произошла на улице Станция Горка. Двое мужчин слили топливо из бензобака крупногабаритного автомобиля «Скания», припаркованного на обочине дороги.
Успешно похитив топливо, они направились в ближайшую автозаправочную станцию, чтобы сбыть украденное. Однако до конца довести дело им не удалось, на месте их задержали сотрудники полиции.
На допросе первый задержанный признал свою вину, но его подельник заявил, что не знает причину задержания.
- За что вас задержали? – спросил сотрудник.
- Пока не в курсе, - ответил задержанный.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
В Иркутске воры слили с фуры 240 литров дизельного топлива
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