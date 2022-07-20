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В Улан-Удэ ограбили женщину, отдыхавшую на лавочке

В Улан-Удэ ограбили женщину, отдыхавшую на лавочке
Происшествия, 
Грабёж произошёл, когда супруг женщины ненадолго отлучился

Ночью 16 июля в отдел полиции №2 обратилась 46-летняя улан-удэнка, ставшая жертвой грабежа.

Она рассказала, что они с мужем вернулись домой из кафе. Женщина решила немного подышать воздухом на скамейке в соседнем дворе. Она осталась сидеть на лавочке, когда супруг ненадолго отлучился в квартиру.

В этот момент и произошло хищение. К ней подбежал неизвестный и, схватив лежавший на скамейке телефон, убежал.

- О происшедшем гражданка сообщила вернувшемся мужу, а тот – в полицию. На розыск подозреваемого были ориентированы наружные наряды. Однако скрывшийся бегством молодой человек оказался уже задержан: он вызвал подозрения у находившегося в районе улицы Жердева, неподалеку от места происшествия, полицейского автопатруля, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

21-летний задержанный свой поступок объяснил тем, что был пьян.

Теперь ему грозит наказание по уголовной статье «Грабёж». Сейчас ведётся дознание.


грабеж

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