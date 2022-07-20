В Улан-Удэ ограбили женщину, отдыхавшую на лавочке

Грабёж произошёл, когда супруг женщины ненадолго отлучился



Ночью 16 июля в отдел полиции №2 обратилась 46-летняя улан-удэнка, ставшая жертвой грабежа.



Она рассказала, что они с мужем вернулись домой из кафе. Женщина решила немного подышать воздухом на скамейке в соседнем дворе. Она осталась сидеть на лавочке, когда супруг ненадолго отлучился в квартиру.



В этот момент и произошло хищение. К ней подбежал неизвестный и, схватив лежавший на скамейке телефон, убежал.



- О происшедшем гражданка сообщила вернувшемся мужу, а тот – в полицию. На розыск подозреваемого были ориентированы наружные наряды. Однако скрывшийся бегством молодой человек оказался уже задержан: он вызвал подозрения у находившегося в районе улицы Жердева, неподалеку от места происшествия, полицейского автопатруля, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



21-летний задержанный свой поступок объяснил тем, что был пьян.



Теперь ему грозит наказание по уголовной статье «Грабёж». Сейчас ведётся дознание.





