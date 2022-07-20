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Читинец босиком пришёл в полицию

Читинец босиком пришёл в полицию
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчину обокрали посреди дня

Житель Читы обратился в полицию, потому что у него украли кроссовки и сотовый телефон. Потерпевший сообщил, что днём, будучи пьяным, он уснул на скамейке на остановке общественного транспорта. Проснувшись через некоторое время, обнаружил, что с него сняли обувь и вытащили телефон из кармана куртки.

- По подозрению в совершении кражи сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого 47-летнего читинца, который незаметно для окружающих и потерпевшего, похитил имущество. Телефон мужчина сдал в ломбард, а кроссовки намеревался носить. Сотрудники полиции изъяли их и вернули потерпевшему, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

На задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

кража

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