Мужчину обокрали посреди дня
Житель Читы обратился в полицию, потому что у него украли кроссовки и сотовый телефон. Потерпевший сообщил, что днём, будучи пьяным, он уснул на скамейке на остановке общественного транспорта. Проснувшись через некоторое время, обнаружил, что с него сняли обувь и вытащили телефон из кармана куртки.
- По подозрению в совершении кражи сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого 47-летнего читинца, который незаметно для окружающих и потерпевшего, похитил имущество. Телефон мужчина сдал в ломбард, а кроссовки намеревался носить. Сотрудники полиции изъяли их и вернули потерпевшему, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
На задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Читинец босиком пришёл в полицию
Происшествия, Фото:
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