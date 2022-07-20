Собранную коноплю девушки везли на такси
Вечером 14 июля сотрудники управления наркоконтроля МВД Бурятии на улице Подкаменская в Улан-Удэ задержали двух пассажирок такси. У девушек 23 и 32 лет была обнаружена конопля, которую они как раз только что собрали на поле.
- В присутствии понятых конопля была изъята из сумки и пакета, принадлежащих горожанкам. Общий вес марихуаны составил около килограмма, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Выяснилось, что коноплю они собрали вблизи села Колобки Иволгинского района, где ранее проживали. С «урожаем» они приехали домой на такси.
От освидетельствования на предмет употребления наркотика девушки отказались. Так что на них составили протоколы по ст. 6.9 КоАП РФ. Каждой назначен штраф в четыре тысячи рублей.
Кроме того, возбуждены уголовные дела по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в крупном размере».
Отметим, старшая из них около шести лет назад уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Тогда она попалась на сборе конопли вместе с братом – ныне супругом второй подозреваемой.
Обе задержанные нигде не работают, младшая не так давно отчислена из учебного заведения.
В Улан-Удэ задержали двух девушек – сборщиц конопли
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