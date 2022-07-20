Мошенник из Ангарска пожаловался, что «деньги вскружили голову»

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Молодой человек после хищения денег уехал в Краснодар



26-летний житель Ангарска задержан за хищение денег у своих клиентов, которым обещал установить пластиковые окна. По версии следствия, собрав деньги у заказчиков, он всё потратил, а затем спрятался в Краснодаре.



Сотрудники уголовного розыска управления МВД России по Ангарскому городскому округу выехали в Краснодар. Подозреваемого этапировали обратно.



Подозреваемый не стал отрицать свою причастность к содеянному и пояснил, что таким образом присвоил свыше 100 тысяч рублей.



- Деньги вскружили голову, - рассказал на допросе задержанный.



Сейчас четверо обманутых ангарчан обратились в полицию. Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».



- Полицейские не исключают, что подозреваемый может быть причастен к иным аналогичным деяниям, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.





