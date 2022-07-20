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Забайкальцы везли собранную коноплю на такси

Забайкальцы везли собранную коноплю на такси
Происшествия,  Фото:УМВД по Забайкальскому краю
У них изъяли два мешка, сумку и рюкзак с коноплёй

В Борзинском районе Забайкальского края во время оперативно-профилактического мероприятия на федеральной трассе полицейские остановили случайное такси. При досмотре выяснилось, что двое пассажиров перевозили в салоне два мешка, спортивную сумку и рюкзак, заполненные растительной массой с характерным запахом конопли.

- Установлено, что двое жителей Борзи накануне в соседнем Оловяннинском районе нарвали верхушечные части наркосодержащего растения конопля и, заказав такси, отправились домой. Общая масса изъятого сырого вещества составила 20 килограммов. По результатам проведённой экспертизы, в ней содержится почти семь килограммов высушенной марихуаны, - сообщила пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

Оба пассажира были допрошены в качестве подозреваемых. В отношении ранее неоднократно судимых, в том числе за наркопреступления, забайкальцев, возбуждены уголовные дела по статье РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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