Забайкальцы везли собранную коноплю на такси

Происшествия, Фото: УМВД по Забайкальскому краю

У них изъяли два мешка, сумку и рюкзак с коноплёй



В Борзинском районе Забайкальского края во время оперативно-профилактического мероприятия на федеральной трассе полицейские остановили случайное такси. При досмотре выяснилось, что двое пассажиров перевозили в салоне два мешка, спортивную сумку и рюкзак, заполненные растительной массой с характерным запахом конопли.



- Установлено, что двое жителей Борзи накануне в соседнем Оловяннинском районе нарвали верхушечные части наркосодержащего растения конопля и, заказав такси, отправились домой. Общая масса изъятого сырого вещества составила 20 килограммов. По результатам проведённой экспертизы, в ней содержится почти семь килограммов высушенной марихуаны, - сообщила пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



Оба пассажира были допрошены в качестве подозреваемых. В отношении ранее неоднократно судимых, в том числе за наркопреступления, забайкальцев, возбуждены уголовные дела по статье РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

