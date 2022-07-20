20 июля

19 июля

Популярное

В Бурятии фермер нашёл тайник с оружием

В Бурятии фермер нашёл тайник с оружием
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Оружие мужчина нашёл, когда перегонял скот

Житель города Закаменск весной добровольно сдал найденные карабин, винтовку, а также оружейный ствол. Оружие мужчина принёс в подразделение по контролю оборота оружия территориального управления Росгвардии.

Мужчина занимается фермерским хозяйством. Он рассказал, что мешок с оружием нашёл в каменистой расщелине на берегу реки Джида. На тайник фермер наткнулся во время перегона скота.



- Гражданин, зная о возмездной сдаче оружия, принял решение принести найденные ружья в отделение лицензионно-разрешительной работы. В ходе баллистической экспертизы установлено, что найденные предметы являются карабином с нарезным стволом калибра 7,62 мм, изготовленным кустарным способом, мелкокалиберной винтовкой «ТОЗ -17» калибра 5,6 мм и нарезным оружейным стволом калибра 7,62 мм, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

За сданное оружие мужчина получил вознаграждение в 16 тысяч рублей.

Справка:

В соответствии с действующим законодательством, в случае добровольной сдачи оружия и боеприпасов гражданин освобождается от уголовной и административной ответственности. Кроме того, за добровольно сданное оружие и боеприпасы полагается денежное вознаграждение.

В Бурятии с июля 2022 года размеры выплат денежного вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим незаконно хранящиеся у них оружие и основные его части, увеличены в два раза.
оружие Росгвардия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Забайкальцы везли собранную коноплю на такси
Забайкальцы везли собранную коноплю на такси
Происшествия, 20.07.2022
У них изъяли два мешка, сумку и рюкзак с коноплёй
В Бурятии фермер нашёл тайник с оружием
В Бурятии фермер нашёл тайник с оружием
Происшествия, 20.07.2022
Оружие мужчина нашёл, когда перегонял скот
Лжеминёры добрались до севера Бурятии
Лжеминёры добрались до севера Бурятии
Происшествия, 20.07.2022
Неизвестные «заминировали» здания администрации, больницы, торговых центров
В Закаменске после мощного града ввели режим ЧС
В Закаменске после мощного града ввели режим ЧС
Происшествия, 20.07.2022
Градом оказались повреждены более двух тысяч дворов и более 50 многоквартирных домов
В Бурятии в автоаварии пострадали четыре человека
В Бурятии в автоаварии пострадали четыре человека
Происшествия, 20.07.2022
Автомобили столкнулись из-за водителя, идущего на обгон
В Бурятии тушат два сложных лесных пожара
В Бурятии тушат два сложных лесных пожара
Происшествия, 20.07.2022
Накануне с огнём в лесах сражались более 240 человек
На заводе в Братске погиб рабочий
На заводе в Братске погиб рабочий
Происшествия, 20.07.2022
Расседается уголовное дело 
В Бурятии снизилось число грабежей и разбоев
В Бурятии снизилось число грабежей и разбоев
Происшествия, 20.07.2022
В прокуратуре проанализировали состояние и динамику преступности в республике за первую половину года
В Бурятии бомж ночью украл инструменты из дома
В Бурятии бомж ночью украл инструменты из дома
Происшествия, 19.07.2022
Вора не остановила лающая собака
В Бурятии осуждённого заподозрили в дезорганизации работы колонии
В Бурятии осуждённого заподозрили в дезорганизации работы колонии
Происшествия, 19.07.2022
Дерзкий осуждённый угрожал сотрудникам колонии расправой
В Бурятии мужчина погиб в ДТП с пожарной машиной
В Бурятии мужчина погиб в ДТП с пожарной машиной
Происшествия, 19.07.2022
Микроавтобус и пожарная машина столкнулись лоб в лоб
В Иволгинском районе Бурятии тушили степной пожар
В Иволгинском районе Бурятии тушили степной пожар
Происшествия, 19.07.2022
Горела трава между Тапхаром и Иволгинском

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^