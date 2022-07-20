В Бурятии фермер нашёл тайник с оружием





Мужчина занимается фермерским хозяйством. Он рассказал, что мешок с оружием нашёл в каменистой расщелине на берегу реки Джида. На тайник фермер наткнулся во время перегона скота.









Житель города Закаменск весной добровольно сдал найденные карабин, винтовку, а также оружейный ствол. Оружие мужчина принёс в подразделение по контролю оборота оружия территориального управления Росгвардии.- Гражданин, зная о возмездной сдаче оружия, принял решение принести найденные ружья в отделение лицензионно-разрешительной работы. В ходе баллистической экспертизы установлено, что найденные предметы являются карабином с нарезным стволом калибра 7,62 мм, изготовленным кустарным способом, мелкокалиберной винтовкой «ТОЗ -17» калибра 5,6 мм и нарезным оружейным стволом калибра 7,62 мм, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.За сданное оружие мужчина получил вознаграждение в 16 тысяч рублей.В соответствии с действующим законодательством, в случае добровольной сдачи оружия и боеприпасов гражданин освобождается от уголовной и административной ответственности. Кроме того, за добровольно сданное оружие и боеприпасы полагается денежное вознаграждение.В Бурятии с июля 2022 года размеры выплат денежного вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим незаконно хранящиеся у них оружие и основные его части, увеличены в два раза.