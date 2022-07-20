Водитель сбил пешехода, двигаясь задним ходом
К ограничению свободы приговорили жителя Улан-Удэ, сбившего осенью пешехода. Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
В конце октября 2021 года водитель автомобиля «Тойота Пассо» при движении задним ходом наехал на пешехода. Последний получил тяжёлые травмы.
- При назначении наказания в качестве смягчающих наказание обстоятельств учтены: полное признание вины подсудимым, раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшему, - сообщили в пресс-службе Железнодорожного суда Улан-Удэ.
Суд назначил автомобилисту наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев.
Приговор вступил в законную силу.
Справка:
Ограничение свободы — наиболее мягкая мера наказания. Ограничение свободы заключается в установлении судом осуждённому следующих ограничений: не уходить из места постоянного проживания в определённое время суток, не посещать определённые места, расположенные в пределах территории соответствующего муниципального образования, не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования, не посещать места проведения массовых, не изменять место жительства, место работы и (или) учёбы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осуждёнными наказания в виде ограничения свободы.
В Улан-Удэ водитель получил ограничение свободы за сбитого пешехода
Происшествия, Фото:
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