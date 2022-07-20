ОПГ вымогателей задержали в Забайкалье









Возбуждены уголовные дела по статьям «Разбой», «Вымогательство» и «Подкуп или принуждение к даче ложных показаний».



- Полицейские устанавливают местонахождение похищенного имущества, а также причастность задержанных к совершению других преступлений, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



В Оловяннинском районе Забайкальском крае полицейские и бойцы Росгвардии задержали лидера и пятерых участников организованной преступной группы.Участники ОПГ подозреваются минимум в четырёх преступлениях. Под надуманными предлогами они вымогали у местного жителя автомобиль, а у другого – 80 тысяч рублей.Кроме того, задержанные напали на мужчину, похитив его автомобиль. Ещё одного потерпевшего принуждали отказаться от дачи показаний в полиции по другому уголовному делу.