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ОПГ вымогателей задержали в Забайкалье

ОПГ вымогателей задержали в Забайкалье
Происшествия, 
Задержаны шесть человек

В Оловяннинском районе Забайкальском крае полицейские и бойцы Росгвардии задержали лидера и пятерых участников организованной преступной группы.

Участники ОПГ подозреваются минимум в четырёх преступлениях. Под надуманными предлогами они вымогали у местного жителя автомобиль, а у другого – 80 тысяч рублей.

Кроме того, задержанные напали на мужчину, похитив его автомобиль. Ещё одного потерпевшего принуждали отказаться от дачи показаний в полиции по другому уголовному делу.



Возбуждены уголовные дела по статьям «Разбой», «Вымогательство» и «Подкуп или принуждение к даче ложных показаний».

- Полицейские устанавливают местонахождение похищенного имущества, а также причастность задержанных к совершению других преступлений, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
вымогательство

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