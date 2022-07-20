В Бурятии тушат два сложных лесных пожара

За прошедшие сутки, 19 июля, в Бурятии возникло четыре новых лесных пожара; они произошли в Еравнинском, Мухоршибирском, Прибайкальском и Хоринском районах.
Также продолжали тушить три лесных пожара в Джидинском, Иволгинском и Кабанском районах, которые возникли 18 июля.
- За сутки с огнём сражались 248 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Задействовано 52 единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 14,94 га, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Пять пожаров в Джидинском, Иволгинском, Мухоршибирском, Прибайкальском и Хоринском районах ликвидировали.
На утро 20 июля продолжается тушение двух очагов в Еравнинском и Кабанском районах на общей площади 13 га.
- В Еравнинском районе пожар возник из-за сухих гроз. Он произошёл в труднодоступной, сложной местности. Направить сотрудников лесной охраны удалось только с помощью вертолёта Ми-8. В Кабанском районе пожар также сложный, грозовой. Тушение осложняет высокая захламлённость, толстая лесная подстилка. На пожар направлен начальник отдела охраны, защиты лесов Пётр Будунов,- доложил на оперативном штабе по тушению лесных пожаров руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.
Зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской поблагодарил группировку за оперативные меры по ликвидации пожаров на малых площадях.