В Бурятии тушат два сложных лесных пожара





За прошедшие сутки, 19 июля, в Бурятии возникло четыре новых лесных пожара; они произошли в Еравнинском, Мухоршибирском, Прибайкальском и Хоринском районах.Также продолжали тушить три лесных пожара в Джидинском, Иволгинском и Кабанском районах, которые возникли 18 июля.- За сутки с огнём сражались 248 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Задействовано 52 единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 14,94 га, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.Пять пожаров в Джидинском, Иволгинском, Мухоршибирском, Прибайкальском и Хоринском районах ликвидировали.На утро 20 июля продолжается тушение двух очагов в Еравнинском и Кабанском районах на общей площади 13 га.- В Еравнинском районе пожар возник из-за сухих гроз. Он произошёл в труднодоступной, сложной местности. Направить сотрудников лесной охраны удалось только с помощью вертолёта Ми-8. В Кабанском районе пожар также сложный, грозовой. Тушение осложняет высокая захламлённость, толстая лесная подстилка. На пожар направлен начальник отдела охраны, защиты лесов Пётр Будунов,- доложил на оперативном штабе по тушению лесных пожаров руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.Зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской поблагодарил группировку за оперативные меры по ликвидации пожаров на малых площадях.