Расседается уголовное дело
В Братске возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на заводе по статье «Нарушение требований охраны труда».
По версии следствия, 15 июня на территории ПАО «РУСАЛ Братск» работник завода, не имевший допуска к самостоятельной работе в качестве водителя дизельного погрузчика в корпусах электролиза, управляя транспортным средством, совершил наезд на бункер анодной массы. Это привело к опрокидыванию траверсы бункера на другого рабочего, который впоследствии скончался.
- Следователи СК допрашивают руководство предприятия и свидетелей произошедшего. Изучается документация по технике безопасности сотрудников, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Расследование уголовного дела продолжается.
На заводе в Братске погиб рабочий
Происшествия, Фото:
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