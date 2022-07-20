В Бурятии снизилось число грабежей и разбоев

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В прокуратуре проанализировали состояние и динамику преступности в республике за первую половину года



В январе – июне 2022 года в Бурятии зарегистрировано 10 296 преступлений, что на 4,5 % меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года (10 781).



Сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (-6,9 %), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (-17,1 %), мошенничеств (-20,1 %), разбоев (-20 %), грабежей (-13 %), вымогательств (-18,4 %), изнасилований и покушений на изнасилование (-43,8 %), преступлений, связанных с незаконными оборотом наркотиков (-13,9 %), охотой (-13,3 %).



На 3,8 % снизилось число преступлений, совершённых в общественных местах. Таких преступлений в общем количестве - 28 %.



Сократилось количество преступлений, совершаемых онлайн, - на 14,7 %.



В то же время возросло число убийств и покушений на убийство (+23,8 %), краж автомобилей (+9,7 %), неправомерных завладений транспортными средствами (+27,2 %), преступлений, связанных с незаконным оборотом леса и лесопродуктов (+16,2 %).



- Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры республики, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.

