Образовалась трамвайная пробка
Вчера, 19 июля, около восьми часов вечера, упавший баннер перегородил дорогу трамваям. Инцидент произошёл в центре Улан-Удэ. Баннер висел на мосту.
Видео с места происшествия опубликовали в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ & Бурятия». Видно, что баннер свисал над путепроводом, тем самым преграждая путь вагонам. Из-за этого образовалась небольшая трамвайная пробка.
В этой связи было закрыто движение маршрутов трамваев № 2, 4, 7 в сторону остановки «Элеватор» с «Мемориала Победы». Время простоя составило 18 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.
В Улан-Удэ упавший баннер преградил дорогу трамваям
Происшествия, Фото:
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