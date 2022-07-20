В Улан-Удэ упавший баннер преградил дорогу трамваям

Происшествия, Фото: Весь Улан-Удэ & Бурятия

Образовалась трамвайная пробка



Вчера, 19 июля, около восьми часов вечера, упавший баннер перегородил дорогу трамваям. Инцидент произошёл в центре Улан-Удэ. Баннер висел на мосту.



Видео с места происшествия опубликовали в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ & Бурятия». Видно, что баннер свисал над путепроводом, тем самым преграждая путь вагонам. Из-за этого образовалась небольшая трамвайная пробка.



В этой связи было закрыто движение маршрутов трамваев № 2, 4, 7 в сторону остановки «Элеватор» с «Мемориала Победы». Время простоя составило 18 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.



