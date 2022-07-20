20 июля

19 июля

Популярное

В Улан-Удэ упавший баннер преградил дорогу трамваям

В Улан-Удэ упавший баннер преградил дорогу трамваям
Происшествия,  Фото:Весь Улан-Удэ & Бурятия
Образовалась трамвайная пробка

Вчера, 19 июля, около восьми часов вечера, упавший баннер перегородил дорогу трамваям. Инцидент произошёл в центре Улан-Удэ. Баннер висел на мосту.

Видео с места происшествия опубликовали в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ & Бурятия». Видно, что баннер свисал над путепроводом, тем самым преграждая путь вагонам. Из-за этого образовалась небольшая трамвайная пробка.

В этой связи было закрыто движение маршрутов трамваев № 2, 4, 7 в сторону остановки «Элеватор» с «Мемориала Победы». Время простоя составило 18 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.

трамвай

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии бомж ночью украл инструменты из дома
В Бурятии бомж ночью украл инструменты из дома
Происшествия, 19.07.2022
Вора не остановила лающая собака
В Бурятии осуждённого заподозрили в дезорганизации работы колонии
В Бурятии осуждённого заподозрили в дезорганизации работы колонии
Происшествия, 19.07.2022
Дерзкий осуждённый угрожал сотрудникам колонии расправой
В Бурятии мужчина погиб в ДТП с пожарной машиной
В Бурятии мужчина погиб в ДТП с пожарной машиной
Происшествия, 19.07.2022
Микроавтобус и пожарная машина столкнулись лоб в лоб
В Иволгинском районе Бурятии тушили степной пожар
В Иволгинском районе Бурятии тушили степной пожар
Происшествия, 19.07.2022
Горела трава между Тапхаром и Иволгинском
«Убийственный» град выпал в Бурятии
«Убийственный» град выпал в Бурятии
Происшествия, 19.07.2022
Очень крупный град побил огороды и повредил автомобили
В Бурятии осудили «чёрного» лесоруба
В Бурятии осудили «чёрного» лесоруба
Происшествия, 19.07.2022
Мужчина привлёк к незаконной рубке друга
Иркутянин убил мужчину клюшкой на детской площадке
Иркутянин убил мужчину клюшкой на детской площадке
Происшествия, 19.07.2022
Жителя дома возмутила пьяная компания
Улан-удэнец украл два миллиона рублей и прогулял их за пару дней
Улан-удэнец украл два миллиона рублей и прогулял их за пару дней
Происшествия, 19.07.2022
Только в ресторане вор оставил более миллиона рублей
В Бурятии водитель вездехода уничтожил деревья, стоявшие на пути
В Бурятии водитель вездехода уничтожил деревья, стоявшие на пути
Происшествия, 19.07.2022
Друзья пытались отговорить водителя от незаконной рубки, но он не послушался  
В Иркутской области погиб 15-летний мотоциклист
В Иркутской области погиб 15-летний мотоциклист
Происшествия, 19.07.2022
Вторым мотоциклом также управлял подросток
Пьяный житель Бурятии расплатился «прикольными» деньгами
Пьяный житель Бурятии расплатился «прикольными» деньгами
Происшествия, 19.07.2022
Мужчина понял, что это не настоящие деньги, но всё равно пошёл с ними в магазин
Житель Иркутской области застрелил двоюродного брата
Житель Иркутской области застрелил двоюродного брата
Происшествия, 19.07.2022
Потерпевший скончался от огнестрельного ранения головы, также пострадала его супруга

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^