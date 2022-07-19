В Бурятии бомж ночью украл инструменты из дома

Вора не остановила лающая собака



В Тарбагатайском районе Бурятии 35-летняя жительница села Нижний Саянтуй заявила в полицию, что у неё украли инструменты. С её слов, дом был закрыт на навесной замок, сама она с семьей спала в соседнем доме, на лай собаки внимание не обратила.



Ночью неизвестный украл строящегося в её дворе дома инструменты на общую сумму около 50 тысяч рублей.



Полицейские нашли и задержали вора. Им оказался 44-летний житель Иволгинского района, ведущий асоциальный, бродяжнический образ жизни. Нетрезвый мужчина с украденным добром спал в одном из заброшенных строений.



Мужчина рассказал, что увидел запертую дверь и сделал вывод об отсутствии хозяев. Он сорвал навесной замок и стащил инструменты, не обращая внимание на сторожевого пса.



Отметим, ранее к уголовной ответственности подозреваемый не привлекался. Украденное он планировал продать.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в МВД по Бурятии.

