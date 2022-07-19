19 июля

18 июля

Популярное

В Бурятии бомж ночью украл инструменты из дома

В Бурятии бомж ночью украл инструменты из дома
Происшествия, 
Вора не остановила лающая собака

В Тарбагатайском районе Бурятии 35-летняя жительница села Нижний Саянтуй заявила в полицию, что у неё украли инструменты. С её слов, дом был закрыт на навесной замок, сама она с семьей спала в соседнем доме, на лай собаки внимание не обратила.

Ночью неизвестный украл строящегося в её дворе дома инструменты на общую сумму около 50 тысяч рублей.

Полицейские нашли и задержали вора. Им оказался 44-летний житель Иволгинского района, ведущий асоциальный, бродяжнический образ жизни. Нетрезвый мужчина с украденным добром спал в одном из заброшенных строений.

Мужчина рассказал, что увидел запертую дверь и сделал вывод об отсутствии хозяев. Он сорвал навесной замок и стащил инструменты, не обращая внимание на сторожевого пса.

Отметим, ранее к уголовной ответственности подозреваемый не привлекался. Украденное он планировал продать.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в МВД по Бурятии. 
кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии осуждённого заподозрили в дезорганизации работы колонии
В Бурятии осуждённого заподозрили в дезорганизации работы колонии
Происшествия, 19.07.2022
Дерзкий осуждённый угрожал сотрудникам колонии расправой
В Бурятии мужчина погиб в ДТП с пожарной машиной
В Бурятии мужчина погиб в ДТП с пожарной машиной
Происшествия, 19.07.2022
Микроавтобус и пожарная машина столкнулись лоб в лоб
В Иволгинском районе Бурятии тушили степной пожар
В Иволгинском районе Бурятии тушили степной пожар
Происшествия, 19.07.2022
Горела трава между Тапхаром и Иволгинском
«Убийственный» град выпал в Бурятии
«Убийственный» град выпал в Бурятии
Происшествия, 19.07.2022
Очень крупный град побил огороды и повредил автомобили
В Бурятии осудили «чёрного» лесоруба
В Бурятии осудили «чёрного» лесоруба
Происшествия, 19.07.2022
Мужчина привлёк к незаконной рубке друга
Иркутянин убил мужчину клюшкой на детской площадке
Иркутянин убил мужчину клюшкой на детской площадке
Происшествия, 19.07.2022
Жителя дома возмутила пьяная компания
Улан-удэнец украл два миллиона рублей и прогулял их за пару дней
Улан-удэнец украл два миллиона рублей и прогулял их за пару дней
Происшествия, 19.07.2022
Только в ресторане вор оставил более миллиона рублей
В Бурятии водитель вездехода уничтожил деревья, стоявшие на пути
В Бурятии водитель вездехода уничтожил деревья, стоявшие на пути
Происшествия, 19.07.2022
Друзья пытались отговорить водителя от незаконной рубки, но он не послушался  
В Иркутской области погиб 15-летний мотоциклист
В Иркутской области погиб 15-летний мотоциклист
Происшествия, 19.07.2022
Вторым мотоциклом также управлял подросток
Пьяный житель Бурятии расплатился «прикольными» деньгами
Пьяный житель Бурятии расплатился «прикольными» деньгами
Происшествия, 19.07.2022
Мужчина понял, что это не настоящие деньги, но всё равно пошёл с ними в магазин
Житель Иркутской области застрелил двоюродного брата
Житель Иркутской области застрелил двоюродного брата
Происшествия, 19.07.2022
Потерпевший скончался от огнестрельного ранения головы, также пострадала его супруга
В Улан-Удэ собаки покусали ещё троих детей
В Улан-Удэ собаки покусали ещё троих детей
Происшествия, 19.07.2022
Все собаки, которые напали на детей, находились на самовыгуле  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^