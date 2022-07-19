Вора не остановила лающая собака
В Тарбагатайском районе Бурятии 35-летняя жительница села Нижний Саянтуй заявила в полицию, что у неё украли инструменты. С её слов, дом был закрыт на навесной замок, сама она с семьей спала в соседнем доме, на лай собаки внимание не обратила.
Ночью неизвестный украл строящегося в её дворе дома инструменты на общую сумму около 50 тысяч рублей.
Полицейские нашли и задержали вора. Им оказался 44-летний житель Иволгинского района, ведущий асоциальный, бродяжнический образ жизни. Нетрезвый мужчина с украденным добром спал в одном из заброшенных строений.
Мужчина рассказал, что увидел запертую дверь и сделал вывод об отсутствии хозяев. Он сорвал навесной замок и стащил инструменты, не обращая внимание на сторожевого пса.
Отметим, ранее к уголовной ответственности подозреваемый не привлекался. Украденное он планировал продать.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в МВД по Бурятии.
В Бурятии бомж ночью украл инструменты из дома
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Дерзкий осуждённый угрожал сотрудникам колонии расправой
Микроавтобус и пожарная машина столкнулись лоб в лоб
Горела трава между Тапхаром и Иволгинском
Очень крупный град побил огороды и повредил автомобили
Ущерб составил почти 15 тысяч рублей
Мужчина привлёк к незаконной рубке друга
Жителя дома возмутила пьяная компания
Сотрудник банка приехал оформить карту
Только в ресторане вор оставил более миллиона рублей
Друзья пытались отговорить водителя от незаконной рубки, но он не послушался
Свободы мужчина не увидит полгода
Вторым мотоциклом также управлял подросток
Мужчина понял, что это не настоящие деньги, но всё равно пошёл с ними в магазин
Потерпевший скончался от огнестрельного ранения головы, также пострадала его супруга
Все собаки, которые напали на детей, находились на самовыгуле