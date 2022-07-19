В Бурятии осуждённого заподозрили в дезорганизации работы колонии

Дерзкий осуждённый угрожал сотрудникам колонии расправой



В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего осуждённого, отбывающего наказание в исправительной колонии общего режима № 1, что находится в Гусиноозёрске. Он подозревается в дезорганизации деятельности учреждения (ч. 2 ст. 321 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по республике.



По данным следствия, молодой человек приговорён к лишению свободы за преступления против собственности граждан. 31 мая за нарушение правил внутреннего распорядка администрация колонии отправила осуждённого в штрафной изолятор. Там молодой человек стал вести себя вызывающе, в нарушение запрета закурил сигарету.



После принялся оскорблять сотрудников колонии. На замечание одного из них осуждённый схватил его за ногу и попытался повалить на землю, выкрикивая при этом угрозы расправой.



Другие сотрудники успели обезвредить нарушителя.



После внутреннего разбирательства, проведённого службой собственной безопасности колонии, материалы были направлены в следственный отдел. Следователи возбудили уголовное дело. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, которое может быть присоединено к предыдущему неотбытому наказанию осуждённого.

