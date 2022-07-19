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Иркутянин устроил лесной пожар, сжигая траву в бочке без дна

Иркутянин устроил лесной пожар, сжигая траву в бочке без дна
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ущерб составил почти 15 тысяч рублей

56-летний житель Иркутска, виновник лесного пожара, предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии органа дознания, в мае иркутянин на своей даче решил сжечь сухую траву в металлической бочке, у которой отсутствовало дно. В результате пламя из дочки перешло на сухую траву. А затем порывами ветра огонь перекинулся на лес.

От огня пострадали деревья, был причинён ущерб на общую сумму около 15 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.

лесные пожары

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