Иркутянин устроил лесной пожар, сжигая траву в бочке без дна

Ущерб составил почти 15 тысяч рублей



56-летний житель Иркутска, виновник лесного пожара, предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.



По версии органа дознания, в мае иркутянин на своей даче решил сжечь сухую траву в металлической бочке, у которой отсутствовало дно. В результате пламя из дочки перешло на сухую траву. А затем порывами ветра огонь перекинулся на лес.



От огня пострадали деревья, был причинён ущерб на общую сумму около 15 тысяч рублей.



Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.



