Ущерб составил почти 15 тысяч рублей
56-летний житель Иркутска, виновник лесного пожара, предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
По версии органа дознания, в мае иркутянин на своей даче решил сжечь сухую траву в металлической бочке, у которой отсутствовало дно. В результате пламя из дочки перешло на сухую траву. А затем порывами ветра огонь перекинулся на лес.
От огня пострадали деревья, был причинён ущерб на общую сумму около 15 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.
Иркутянин устроил лесной пожар, сжигая траву в бочке без дна
Происшествия, Фото:
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