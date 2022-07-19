В Бурятии осудили «чёрного» лесоруба

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства

Мужчина привлёк к незаконной рубке друга



В Джидинском районе Бурятии суд вынес приговор жителю села Верхний Торей, который незаконно вырубил деревья.



В декабре 2021 года мужчина отправился в лес на коне, чтобы вырубить лиственницы и берёзы. На улице стемнело, поэтому мужчина решил переночевать на животноводческой стоянке, а также позвонил другу и попросил помочь вывезти древесину.



На следующий день мужчина встретил друга в лесу, они загрузили древесину в грузовой автомобиль и направились домой к нарушителю. На выезде из леса их остановили сотрудники Джидинского лесничества.



Нарушитель сознался, что разрешительных документов на заготовку древесины у него нет. Друг, кстати, об этом не знал.



Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 223 тысяч рублей. Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Также он возместил материальный ущерб и очистил место незаконной рубки от порубочных остатков.



Суд признал подсудимого виновным и назначил ему два года лишения свободы условно.



Деревья изъяты в доход государства, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

