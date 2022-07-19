Жителя дома возмутила пьяная компания
Житель Иркутска убил мужчину хоккейной клюшкой в ходе ссоры на детской площадке. Трагедия произошла вечером 18 июля во дворе жилого дома на улице Байкальская.
По предварительным данным, двое мужчин распивали во дворе спиртное. К ним подошёл житель дома и сделал замечание. Однако пьяные не послушались, и вспыхнула ссора.
Мужчина, сделавший замечание, поднялся к себе в квартиру, взял хоккейную клюшку и, вернувшись на улицу, избил ею 37-летнего мужчину по голове. От полученных травм он скончался.
Нападавший задержан. Ему 31 года, ранее был судим. Сейчас мужчина даёт признательные показания. Орудие убийства – ту самую клюшку – следователи обнаружили в подвале, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
Иркутянин убил мужчину клюшкой на детской площадке
Происшествия, Фото:
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