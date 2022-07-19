Иркутянин убил мужчину клюшкой на детской площадке

Происшествия, Фото: СУ СКР по Иркутской области

Жителя дома возмутила пьяная компания



Житель Иркутска убил мужчину хоккейной клюшкой в ходе ссоры на детской площадке. Трагедия произошла вечером 18 июля во дворе жилого дома на улице Байкальская.



По предварительным данным, двое мужчин распивали во дворе спиртное. К ним подошёл житель дома и сделал замечание. Однако пьяные не послушались, и вспыхнула ссора.



Мужчина, сделавший замечание, поднялся к себе в квартиру, взял хоккейную клюшку и, вернувшись на улицу, избил ею 37-летнего мужчину по голове. От полученных травм он скончался.



Нападавший задержан. Ему 31 года, ранее был судим. Сейчас мужчина даёт признательные показания. Орудие убийства – ту самую клюшку – следователи обнаружили в подвале, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.



