Забайкалец угнал «Тойоту» работника банка у него на глазах

Сотрудник банка приехал оформить карту



В Забайкальском крае на глазах у жителя города Краснокаменск угнали его автомобиль «Тойота Марк-2».



Автовладелец, сотрудник банка, приехал на назначенный адрес для оформления местному жителю банковской карты. В момент заполнения документов клиент спокойно сел за руль чужого автомобиля и, не реагируя на просьбы владельца выйти из машины, уехал. Потерпевший обратился в полицию, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



Автомобиль обнаружили неподалёку от места происшествия. Подозреваемый, ранее неоднократно судимый 35-летний житель Краснокаменска, сидел в машине. Вероятно, он был пьян.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. За неправомерное завладение автомобилем мужчине грозит до пяти лет колонии. Угонщика поместили в изолятор временного содержания.



Автомобиль в технически исправном состоянии изъяли и вернули потерпевшему.



