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Забайкалец угнал «Тойоту» работника банка у него на глазах

Забайкалец угнал «Тойоту» работника банка у него на глазах
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Сотрудник банка приехал оформить карту

В Забайкальском крае на глазах у жителя города Краснокаменск угнали его автомобиль «Тойота Марк-2».

Автовладелец, сотрудник банка, приехал на назначенный адрес для оформления местному жителю банковской карты. В момент заполнения документов клиент спокойно сел за руль чужого автомобиля и, не реагируя на просьбы владельца выйти из машины, уехал. Потерпевший обратился в полицию, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

Автомобиль обнаружили неподалёку от места происшествия. Подозреваемый, ранее неоднократно судимый 35-летний житель Краснокаменска, сидел в машине. Вероятно, он был пьян.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. За неправомерное завладение автомобилем мужчине грозит до пяти лет колонии. Угонщика поместили в изолятор временного содержания.

Автомобиль в технически исправном состоянии изъяли и вернули потерпевшему.

угон

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