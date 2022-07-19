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В Бурятии водитель вездехода уничтожил деревья, стоявшие на пути

В Бурятии водитель вездехода уничтожил деревья, стоявшие на пути
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Друзья пытались отговорить водителя от незаконной рубки, но он не послушался

В лесу в Кабанском районе Бурятии водитель вездехода совершил незаконную рубку в особо крупном размере. Деревья он уничтожил, так как они мешали проезду.


Задержанный – 41-летний житель села Тресково. На вездеходе он отправился в лес вместе с тремя друзьями. Мужчины, взяв рыболовные снасти, планировали остановиться на несколько дней в зимовье, расположенном в 20 километрах от села.

Однако через 15 километров просёлочная дорога сузилась, проход для гусеничной машины загородили деревья. Мужчина решил расчистить путь самостоятельно. Бензопилой он спилил более 18 кубометров лесных насаждений - сосны, пихты, осины и берёзы. Ущерб оценён на сумму более 370 тысяч рублей.

- По имеющейся информации, друзья отговаривали мужчину от противоправной затеи, но он настоял на своём. Однако до пункта назначения компания не добралась: путь гражданам преградили полицейские. В отношении всех граждан составлены административные протоколы по ст. 8.32 КоАП за нахождение в лесу в период действия особого противопожарного режима, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Полицейские изъяли бензопилу. На мужчину возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в особо крупном размере». Отметим, подозреваемый ранее был судим за кражу и наркопреступление. Он трудоустроен.

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