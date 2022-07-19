В Иркутской области погиб 15-летний мотоциклист

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Вторым мотоциклом также управлял подросток



18 июля около 22 часов в Нукутском районе Иркутской области столкнулись мотоциклы «Ирбис» и «Рейсер Турист». За рулём обоих мотоциклов были подростки, 14 и 15 лет.



Авария произошла на 1-м километре автодороги, соединяющей село Хареты и деревню Большебаяновскую. Мотоциклисты двигались во встречном направлении и врезались друг в друга.



В результате ДТП 15-летний юноша, управлявший мотоциклом «Ирбис», скончался на месте. 14-летнего водителя «Рейсера» доставили в больницу.



- Предварительно установлено, что транспортные средства принадлежали родителям, и школьники имели свободный доступ к мототранспорт, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



За прошлую неделю в Иркутской области было зарегистрировано шесть аналогичных аварий. В тех ДТП один мальчик погиб, восемь детей получили травмы.

