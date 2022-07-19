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В Иркутской области погиб 15-летний мотоциклист

В Иркутской области погиб 15-летний мотоциклист
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Вторым мотоциклом также управлял подросток

18 июля около 22 часов в Нукутском районе Иркутской области столкнулись мотоциклы «Ирбис» и «Рейсер Турист». За рулём обоих мотоциклов были подростки, 14 и 15 лет.

Авария произошла на 1-м километре автодороги, соединяющей село Хареты и деревню Большебаяновскую. Мотоциклисты двигались во встречном направлении и врезались друг в друга.

В результате ДТП 15-летний юноша, управлявший мотоциклом «Ирбис», скончался на месте. 14-летнего водителя «Рейсера» доставили в больницу.

- Предварительно установлено, что транспортные средства принадлежали родителям, и школьники имели свободный доступ к мототранспорт, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

За прошлую неделю в Иркутской области было зарегистрировано шесть аналогичных аварий. В тех ДТП один мальчик погиб, восемь детей получили травмы.
ДТП смерть мотоциклисты

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