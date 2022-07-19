Вторым мотоциклом также управлял подросток
18 июля около 22 часов в Нукутском районе Иркутской области столкнулись мотоциклы «Ирбис» и «Рейсер Турист». За рулём обоих мотоциклов были подростки, 14 и 15 лет.
Авария произошла на 1-м километре автодороги, соединяющей село Хареты и деревню Большебаяновскую. Мотоциклисты двигались во встречном направлении и врезались друг в друга.
В результате ДТП 15-летний юноша, управлявший мотоциклом «Ирбис», скончался на месте. 14-летнего водителя «Рейсера» доставили в больницу.
- Предварительно установлено, что транспортные средства принадлежали родителям, и школьники имели свободный доступ к мототранспорт, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
За прошлую неделю в Иркутской области было зарегистрировано шесть аналогичных аварий. В тех ДТП один мальчик погиб, восемь детей получили травмы.
В Иркутской области погиб 15-летний мотоциклист
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Вторым мотоциклом также управлял подросток
Только в ресторане вор оставил более миллиона рублей
Мужчина понял, что это не настоящие деньги, но всё равно пошёл с ними в магазин
Потерпевший скончался от огнестрельного ранения головы, также пострадала его супруга
Все собаки, которые напали на детей, находились на самовыгуле
Инцидент произошёл на Элеваторе
Молодой человек пошёл на преступление из-за трудного финансового положения
В местности, где произошёл пожар, не везде может пройти техника
Транспортным средством управлял 12-летний водитель
Убийца расправился с мужчиной и женщиной, которая стала свидетельницей
«Был не прав», - заявил задержанный
Подъём ожидается на реках центральных, южных, юго-восточных и восточных районов
Мужчина получил огнестрельное ранение, защищая отца
Инцидент произошёл с работницей интернет-магазина
Испугавшись, горе-преступник выбросил украденное