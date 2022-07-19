Улан-удэнец украл два миллиона рублей и прогулял их за пару дней

Только в ресторане вор оставил более миллиона рублей



13 июля в полицию с заявлением о краже двух миллионов рублей обратился 20-летний улан-удэнец.



Два миллиона рублей наличными молодой человек положил в рюкзак, который и был украден. Там же лежали документы.



Кража произошла в баре, куда беспечный улан-удэнец пришёл с тем самым рюкзаком. В бар пьяный молодой человек пришёл вместе с другом после посиделок в другом питейном заведении. Несмотря на столь крупную сумму, парень неоднократно отлучался на улицу и танцпол, бросая рюкзак без присмотра.



- По словам потерпевшего, незадолго до закрытия он встретил у бара пострадавшего в драке товарища и решил помочь, сопроводив его в медучреждение. Знакомого о своём уходе горожанин не предупредил и не взял рюкзак, а когда вернулся, заведение уже было закрыто. В полицию молодой человек обратился только спустя три дня после распития спиртного, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Полицейские раскрыли кражу, задержав по подозрению 24-летнего молодого человека, с которым и отдыхал потерпевший. Задержанный пояснил, что после закрытия бара, не дождавшись компаньона, забрал его вещи с собой, чтобы вернуть. Однако планы изменились, когда парень заглянул в рюкзак и увидел наличные.



Почти все два миллиона рублей вор спустил на развлечения.



- Так, с малознакомым мужчиной-водителем и компанией девушек подозреваемый съездил отдохнуть на Щучье озеро. При этом за покупку алкоголя и продуктов питания расплачивался украденными деньгами, а по возвращению купил и подарил им дорогие сотовые телефоны на общую сумму около 500 тысяч рублей, - сообщили в министерстве внутренних дел.



После с тем же водителем за предложенную ему плату уехал в соседний регион. Там в ресторане устроил двухдневный банкет с друзьями и знакомыми, заказывая самые дорогие алкогольные напитки и блюда. В общей сумме он оставил в заведении около 1 миллиона 300 тысяч рублей.



По возвращению в Улан-Удэ он был задержан оперативниками.



В ходе обыска у него нашли только оставшиеся 200 тысяч рублей.



Кстати, к уголовной ответственности подозреваемый никогда прежде не привлекался. Теперь на него возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».

