Мужчина понял, что это не настоящие деньги, но всё равно пошёл с ними в магазин
В посёлке Усть-Баргузин Баргузинского района Бурятии в круглосуточном магазине покупатель рассчитался купюрой банка приколов. Продавец купюру взяла, приняв её за настоящие пять тысяч рублей.
Подмену обнаружили работники на следующий день, в ходе пересчёта выручки. Спустя несколько дней с заявлением в полицию обратился владелец магазина.
У продавца удалось выяснить, что в ту ночь крупной банкнотой расплачивался только один покупатель. Мужчина приобрёл сигареты и продукты, после чего со сдачей в 4600 рублей ушёл.
Личность подозреваемого установили благодаря записи с камеры видеонаблюдения, установленной в магазине. Мужчину задержали.
Ранее судимый за кражу 30-летний местный житель признался, что заметил две купюры на детской площадке, мимо которой проходил ночью в состояния опьянения. Только при свете фонаря у магазина он рассмотрел банкноты внимательнее и обнаружил, что они фальшивые, однако решил всё же рассчитаться ими за покупку.
- Сдачу он потратил на распитие спиртного. Нигде не работает. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Подобные случаи не раз происходили в Бурятии. Как сообщал «Байкал-Daily», в июне в Тункинском районе двое иностранцев пытались расплатиться в магазине «прикольными» банкнотами номиналом 100 рублей. По их словам, деньги они получили в качестве сдачи в другом магазине.
В марте с 24-летним улан-удэнцем расплатились билетами банка приколов при покупке телефона. Молодой человек с рук купил ноутбук, а поддельные деньги обнаружил уже после получения расчёта.
В январе в Иволгинском районе покупатель рассчитался за алкоголь в магазине пятитысячными «дублями». Билеты банка приколов обнаружили при инкассации.
Пьяный житель Бурятии расплатился «прикольными» деньгами
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