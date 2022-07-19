Житель Иркутской области застрелил двоюродного брата

Потерпевший скончался от огнестрельного ранения головы, также пострадала его супруга



Ночью 17 июля в городе Бодайбо 36-летний мужчина застрелил на веранде дома своего 32-летнего двоюродного брата.



- По версии следствия, в этот день две семейные пары распивали спиртные напитки. В ходе застолья между женщиной и мужчиной завязался конфликт. В этот момент супруг женщины схватил ружьё и произвёл выстрел в сторону обидчика. В результате 32-летний потерпевший скончался от огнестрельного ранения головы. Кроме того, от преступных действий подозреваемого пострадала супруга потерпевшего, - сообщает пресс-служба СУ СКР России по Иркутской области



По горячим следам мужчину задержали сотрудники полиции.



Возбуждено уголовное дело об убийстве.



