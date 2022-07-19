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В Улан-Удэ собаки покусали ещё троих детей

В Улан-Удэ собаки покусали ещё троих детей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Все собаки, которые напали на детей, находились на самовыгуле

В Улан-Удэ за последнюю неделю произошло сразу пять нападений собак на жителей. Все эти собаки хозяйские, но находились на самовыгуле. Об этих случаях рассказали в администрации города.

Так, один из инцидентов произошёл на улице Заветная. Там местную жительницу укусила за ногу соседская собака.

В СНТ «Стекольщик» собака укусила 12-летнего ребёнка. Пса выгуливала девочка, которая не смогла справиться с питомцем. В итоге пострадавший мальчик получил множественные укушенные раны в области левого предплечья. Медики после оказания помощи отпустили его на амбулаторное лечение.

Возле дома №35 на улице Пушкина овчарка покусала восьмилетнего ребёнка. Установлено, что животное выскочило из соседней секции многоэтажного дома.

На улице Гарнизонная пострадала шестилетняя девочка, на которую кинулась соседская собака. Девочка получила укушенную рану пальца правой руки.

В 140б микрорайоне крупный пес выскочил из ворот стройки и накинулся на женщину с тремя детьми. К счастью, им удалось отбиться от агрессивного животного.

Администрация города призвал горожан ответственно отнестись к своим питомцам и не отпускать их без паводка и намордника.

собаки

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