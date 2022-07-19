«Это как лететь надо было»: В Улан-Удэ водитель снёс ограждение







Видеозаписи опубликовали недавно, и под ними пока мало комментариев. Лишь один подписчик удивился: «Там же тупик. Это как лететь надо было».



Как сообщал «Байкал-Daily», только за прошлую неделю в Улан-Удэ



С начала же года повреждено более 170 метров дорожных ограждений. Комбинат предъявил более 30 претензий о порче городского имущества в адрес автовладельцев, которых удалось установить. При этом общая сумма ущерба составила почти 500 тысяч рублей, а водители возместили ущерб на сумму около 300 тысяч.



Отметим, если виновник ДТП решил скрыться с места наезда или сноса дорожного ограждения, то это расценивается как оставление места аварии. Водителю грозит лишение водительских прав на 12-18 месяцев или арест до 15 суток.



Видеозаписи опубликовали недавно, и под ними пока мало комментариев. Лишь один подписчик удивился: «Там же тупик. Это как лететь надо было».Как сообщал «Байкал-Daily», только за прошлую неделю в Улан-Удэ водители снесли шесть ограждений . Мобильные бригады комбината по благоустройству оперативно восстановили их.С начала же года повреждено более 170 метров дорожных ограждений. Комбинат предъявил более 30 претензий о порче городского имущества в адрес автовладельцев, которых удалось установить. При этом общая сумма ущерба составила почти 500 тысяч рублей, а водители возместили ущерб на сумму около 300 тысяч.Отметим, если виновник ДТП решил скрыться с места наезда или сноса дорожного ограждения, то это расценивается как оставление места аварии. Водителю грозит лишение водительских прав на 12-18 месяцев или арест до 15 суток.

В Улан-Удэ автомобилист снёс дорожное ограждение. Инцидент произошёл этой ночью на Элеваторе. Видео с места события опубликовал подписчик паблика «Аноним 03».Очевидец запечатлел следы торможения на асфальте, а также снесённые ограждения. Автор видео много нецензурно выражался, говоря о водителе.- Вот такие *** живут у нас на свете, - лаконично было подписано видео.