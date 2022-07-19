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«Это как лететь надо было»: В Улан-Удэ водитель снёс ограждение

«Это как лететь надо было»: В Улан-Удэ водитель снёс ограждение
Происшествия,  Фото:"Аноним 03"
Инцидент произошёл на Элеваторе

В Улан-Удэ автомобилист снёс дорожное ограждение. Инцидент произошёл этой ночью на Элеваторе. Видео с места события опубликовал подписчик паблика «Аноним 03».

Очевидец запечатлел следы торможения на асфальте, а также снесённые ограждения. Автор видео много нецензурно выражался, говоря о водителе.

- Вот такие *** живут у нас на свете, - лаконично было подписано видео.

 
Видеозаписи опубликовали недавно, и под ними пока мало комментариев. Лишь один подписчик удивился: «Там же тупик. Это как лететь надо было».

Как сообщал «Байкал-Daily», только за прошлую неделю в Улан-Удэ водители снесли шесть ограждений. Мобильные бригады комбината по благоустройству оперативно восстановили их.

С начала же года повреждено более 170 метров дорожных ограждений. Комбинат предъявил более 30 претензий о порче городского имущества в адрес автовладельцев, которых удалось установить. При этом общая сумма ущерба составила почти 500 тысяч рублей, а водители возместили ущерб на сумму около 300 тысяч. 

Отметим, если виновник ДТП решил скрыться с места наезда или сноса дорожного ограждения, то это расценивается как оставление места аварии. Водителю грозит лишение водительских прав на 12-18 месяцев или арест до 15 суток.

дорожные ограждения ДТП

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