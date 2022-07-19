Горела трава между Тапхаром и Иволгинском
Вчера, 18 июля, в Иволгинском районе Бурятии произошёл степной пожар. Горела трава от посёлка Тапхар в сторону села Иволгинск. Сигнал о возгорании поступил в 13:15.
В тушении были задействованы все службы района: ООО «Спектр», МАУ «Иволга», ООО «Тепловик», пожарная часть, лесная охрана, районной администрации и администраций сельских поселений. В ликвидации пожара участвовало 70 человек.
Общая площадь сельхозпала составила 100 га. Кроме того, на участке 0,1 га пожар перешёл в лесной.
Вначале был потушен огонь со стороны посёлка Тапхар и со стороны села Иволгинск, а также возгорание в лесу. МАУ «Иволга» совместно с Иволгинским лесничеством произвели опашку вокруг возгорания, чтобы не допустить распространения огня. Работы по тушению возгорания были завершены в 17:38.
Как сообщает пресс-служба администрации Иволгинского района, в районе действует особый противопожарный режим: запрещается выжигать сухую траву, сжигать мусор и разводить костры.
В Иволгинском районе Бурятии тушили степной пожар
Происшествия, Фото:
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