19 июля

18 июля

Популярное

В Бурятии из-за долгов внук обокрал бабушку

В Бурятии из-за долгов внук обокрал бабушку
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Молодой человек пошёл на преступление из-за трудного финансового положения

В полицию посёлка Селенгинск Кабанского района Бурятии поступило заявление о краже жидкокристаллического телевизора стоимостью 39 тысяч рублей.

Полицейские в ходе следствия установили, что женщину обокрал её родной 22-летний внук. Молодой человек вынес телевизор из квартиры бабушки, когда её не было дома.

- Ориентировка была передана наружным нарядам. Сотрудники вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования в центре посёлка, заметили и задержали подозреваемого. Доставленный в полицию гражданин дал признательные показания в содеянном и вернул украденный телевизор, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Со слов молодого человека, на преступление его толкнуло трудное финансовое положение. Телевизор он планировал продать, чтобы продать долги. А чтобы его не нашли, хотел уехать в Иркутскую областью.

Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
кража Росгвардия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии из-за долгов внук обокрал бабушку
В Бурятии из-за долгов внук обокрал бабушку
Происшествия, 19.07.2022
Молодой человек пошёл на преступление из-за трудного финансового положения
В Бурятии тушат сложный лесной пожар
В Бурятии тушат сложный лесной пожар
Происшествия, 19.07.2022
В местности, где произошёл пожар, не везде может пройти техника
В Бурятии в ДТП пострадал 11-летний пассажир квадроцикла
В Бурятии в ДТП пострадал 11-летний пассажир квадроцикла
Происшествия, 19.07.2022
Транспортным средством управлял 12-летний водитель 
Житель Бурятии убил двух человек ножом-бабочкой
Житель Бурятии убил двух человек ножом-бабочкой
Происшествия, 18.07.2022
Убийца расправился с мужчиной и женщиной, которая стала свидетельницей
В Забайкалье вновь предупреждают о подъёмах уровня воды в реках
В Забайкалье вновь предупреждают о подъёмах уровня воды в реках
Происшествия, 18.07.2022
Подъём ожидается на реках центральных, южных, юго-восточных и восточных районов
Раненый в ходе стрельбы житель Бурятии остаётся в тяжёлом состоянии
Раненый в ходе стрельбы житель Бурятии остаётся в тяжёлом состоянии
Происшествия, 18.07.2022
Мужчина получил огнестрельное ранение, защищая отца
Улан-удэнка отсудила компенсацию за рухнувший на неё потолок
Улан-удэнка отсудила компенсацию за рухнувший на неё потолок
Происшествия, 18.07.2022
Инцидент произошёл с работницей интернет-магазина
Житель Бурятии украл телефон у бортпроводника
Житель Бурятии украл телефон у бортпроводника
Происшествия, 18.07.2022
Испугавшись, горе-преступник выбросил украденное
Появились подробности смертельной стрельбы в Бурятии
Появились подробности смертельной стрельбы в Бурятии
Происшествия, 18.07.2022
Задержанный мужчина стрелял в односельчан – отца и сына
Жителя Бурятии, устроившего смертельную стрельбу, задержал спецназ
Жителя Бурятии, устроившего смертельную стрельбу, задержал спецназ
Происшествия, 18.07.2022
В МВД раскрыли подробности задержания особо опасного преступника
В Бурятии 12-летняя девочка впала в кому после ДТП
В Бурятии 12-летняя девочка впала в кому после ДТП
Происшествия, 18.07.2022
Автомобиль, в котором ехали дети, перевернулся

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^