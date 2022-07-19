В Бурятии из-за долгов внук обокрал бабушку

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Молодой человек пошёл на преступление из-за трудного финансового положения



В полицию посёлка Селенгинск Кабанского района Бурятии поступило заявление о краже жидкокристаллического телевизора стоимостью 39 тысяч рублей.



Полицейские в ходе следствия установили, что женщину обокрал её родной 22-летний внук. Молодой человек вынес телевизор из квартиры бабушки, когда её не было дома.



- Ориентировка была передана наружным нарядам. Сотрудники вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования в центре посёлка, заметили и задержали подозреваемого. Доставленный в полицию гражданин дал признательные показания в содеянном и вернул украденный телевизор, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Со слов молодого человека, на преступление его толкнуло трудное финансовое положение. Телевизор он планировал продать, чтобы продать долги. А чтобы его не нашли, хотел уехать в Иркутскую областью.



Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

