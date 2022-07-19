19 июля

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В Бурятии тушат сложный лесной пожар

В Бурятии тушат сложный лесной пожар
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства, "Иволга-инфо"
В местности, где произошёл пожар, не везде может пройти техника

За прошедшие сутки, 18 июля, в Бурятии возникло четыре лесных пожара. Они зарегистрированы в Джидинском, Иволгинском, Кабанском и Прибайкальском районах, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Два возгорания произошли из-за сухой грозы, один из-за неосторожного обращения людей с огнём. А в Иволгинском районе огонь на лес перекинулся со степи.

- Лесной пожар в Иволгинском районе возник из-за перехода огня с земель иных категорий. На землях сельхозназначения огонь прошёл 100 га. В лесном фонде площадь, пройденная огнём, составляет 2 га, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

В группе «Иволга-инфо» уточняется, что пожар действовал всего в двух километрах от посёлка Тапхар. В тушении было задействовано 36 человек и 12 единиц техники. К счастью, очаг к вечеру локализовали, и угрозы его распространения сейчас нет.


Сложный грозовой пожар продолжают тушить в Кабанском районе.

- Голову пожара остановили (основное направление распространения огня). Активного распространения огня нет, очаг дымит. В местности старая гарь, высокая захламлённость. Трактор не везде может пройти, сейчас бойцы работают, завалы прорубают, - рассказал на оперативном штабе по тушению лесных пожаров руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.

Лесной пожар в Прибайкальском районе ликвидирован. На утро 19 июля продолжаются работы по тушению двух возгораний в Джидинском, Кабанском районах. Также продолжаются работы по дотушиванию локализованного очага в Иволгинском районе.

В 8 утра 19 июля обнаружили новый лесной пожар в Мухоршибирском районе. На его тушении работают 19 человек, задействовано три единицы техники. Причина устанавливается.

лесные пожары

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