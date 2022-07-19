Транспортным средством управлял 12-летний водитель
Вчера, 18 июля, в Мухоршибирском районе Бурятии произошло ДТП. Около 17 часов в степной зоне вне дороги общего пользования около села Новый Заган 12-летний водитель квадроцикла «Стелс Гепард» не справился с управлением и совершил опрокидывание.
- В результате ДТП 11-летний пассажир транспортного средства получил травмы различной степени тяжести. За передачу прав управления несовершеннолетнему лицу, не имеющему соответствующих прав, по статье 12.7 ч.3 КоАП РФ к административной ответственности привлечён отец юного водителя (штрафная санкция 30 тысяч рублей), - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Дорожные полицейские отметили, что за последние 10 дней это уже второе ДТП с участием квадроцикла под управлением несовершеннолетнего водителя, не имеющего прав и навыков вождения. В связи с чем Госавтоинспекция Бурятии призывает родителей не допускать своих детей к управлению автомототранспортом и иными видами самоходной техники.
- Не оставляйте без присмотра ключи от транспортных средств и контролируйте досуг подростков, - предупреждают стражи порядка.
Как сообщал «Байкал-Daily», 15 июля в селе Харашибирь 14-летний подросток, управляя мотоциклом «ИЖ Планета», столкнулся с автомобилем «Мазда Демио» под управлением жительницы села Мухоршибирь.
Подросток был доставлен в районную больницу с травмами. Родителей несовершеннолетнего также привлекли к административной ответственности.
В Бурятии в ДТП пострадал 11-летний пассажир квадроцикла
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 19.07.2022
Транспортным средством управлял 12-летний водитель
Убийца расправился с мужчиной и женщиной, которая стала свидетельницей
«Был не прав», - заявил задержанный
Подъём ожидается на реках центральных, южных, юго-восточных и восточных районов
Мужчина получил огнестрельное ранение, защищая отца
Инцидент произошёл с работницей интернет-магазина
Испугавшись, горе-преступник выбросил украденное
Задержанный мужчина стрелял в односельчан – отца и сына
Погибли водитель и пассажир иномарки
В аварии пострадала пожилая женщина-водитель
В МВД раскрыли подробности задержания особо опасного преступника
Автомобиль, в котором ехали дети, перевернулся
Мужчина скончался на месте
Наезд произошёл на «зебре»
В селе, где произошла перестрелка, вводили режим «Сирена»