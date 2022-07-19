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В Бурятии в ДТП пострадал 11-летний пассажир квадроцикла

В Бурятии в ДТП пострадал 11-летний пассажир квадроцикла
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Транспортным средством управлял 12-летний водитель

Вчера, 18 июля, в Мухоршибирском районе Бурятии произошло ДТП. Около 17 часов в степной зоне вне дороги общего пользования около села Новый Заган 12-летний водитель квадроцикла «Стелс Гепард» не справился с управлением и совершил опрокидывание.

- В результате ДТП 11-летний пассажир транспортного средства получил травмы различной степени тяжести. За передачу прав управления несовершеннолетнему лицу, не имеющему соответствующих прав, по статье 12.7 ч.3 КоАП РФ к административной ответственности привлечён отец юного водителя (штрафная санкция 30 тысяч рублей), - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Дорожные полицейские отметили, что за последние 10 дней это уже второе ДТП с участием квадроцикла под управлением несовершеннолетнего водителя, не имеющего прав и навыков вождения. В связи с чем Госавтоинспекция Бурятии призывает родителей не допускать своих детей к управлению автомототранспортом и иными видами самоходной техники.

- Не оставляйте без присмотра ключи от транспортных средств и контролируйте досуг подростков, - предупреждают стражи порядка.

Как сообщал «Байкал-Daily», 15 июля в селе Харашибирь 14-летний подросток, управляя мотоциклом «ИЖ Планета», столкнулся с автомобилем «Мазда Демио» под управлением жительницы села Мухоршибирь.
Подросток был доставлен в районную больницу с травмами. Родителей несовершеннолетнего также привлекли к административной ответственности.

ДТП

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