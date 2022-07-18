Житель Бурятии убил двух человек ножом-бабочкой

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Убийца расправился с мужчиной и женщиной, которая стала свидетельницей



В селе Кырен Тункинского района Бурятии задержан местный житель, подозреваемый в двойном убийстве. Его жертвами стали 67-летний мужчина и 37-летняя женщина.



Подозреваемому 60 лет, ранее он был судим. Убил мужчину и женщину он складным ножом-бабочкой.



По данным следствия, мужчина жил в Кырене в доме вместе с братом своей бывшей сожительницы. Вечером 17 июля к ним в гости пришла знакомая односельчанка. Втроем они стали употреблять спиртные напитки.



- Спустя некоторое время между мужчинами на фоне алкогольного опьянения произошла ссора. Подозреваемый выхватил нож и нанёс им множество ударов в грудь противника. После этого он переключился на женщину, которая пыталась помещать его действиям, и также нанес ей несколько ударов ножом в грудную клетку. Оба потерпевших от полученных повреждений скончались на месте. Мужчина после учинённой расправы лёг спать, а утром рассказал о преступлении знакомым, которые позвонили в правоохранительные органы. Подозреваемого обнаружили и задержали сотрудники уголовного розыска местного отдела полиции на одной из улиц села, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



Сейчас следователь на допросе выясняет у задержанного обстоятельства преступления. После будет решаться вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.



Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».

